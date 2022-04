林作為500蚊出賣朋友　袁嘉敏嬲爆：這男人真悲哀

一向口沒遮攔的林作最近不停於「鍾袁大戰」中抽水,估不到今日將事件「抽」到極致!他於社交網指昨晚(2日)與袁嘉敏取得聯絡,並呼籲:「本人已和飛離香港的袁小姐取得聯繫。欲知對話內容,請DM本人。位位5舊(500港元)。」此舉當然被不少網民鬧爆,但神奇地亦有不少網民「幫襯」滿足好奇心,林作亦話自己收錢收到手軟,並指香港人真有錢。

有網民看了箇中內容,原來只是閒話幾句,登時「着燈」遂大爆當中內容:

林作:lol

袁嘉敏:咦!阿作聽記者說你有些comment

林作:Nal no comment at all

林作:Coz I hv no idea

袁嘉敏:好的

袁嘉敏:謝謝你啊

林作:Take care dear,sorry to hear about all this.

袁嘉敏:始終當時我一有拳賽的門票都立即交給你,讓你朋友可以入場支持你啊

袁嘉敏:Goodnight

袁嘉敏得知此事大感憤怒,直指五百蚊可以讓大家看到林作出賣朋友,她指林作並非等錢使,此舉根本純粹出賣朋友,令人生氣,並指男人做到這樣,真的很悲哀。

東網聯絡上林作,對於激嬲袁嘉敏,他說:「梗係冇出賣啦,第一,有人話放料,放料嗰個我係識嘅,邊有畀陌生人?第二,出賣嘅定義係有料先得,我只係同佢講保重、Goodnight、Byebye、Hello,就話叫有料出賣,黐線!我同袁小姐冇傾過任何有關私人情況,我問都冇問過,所以我根本都冇料出賣,我開吓玩笑,大家冇當真就唔需要嬲嘅。」又指袁嘉敏亦清楚此事,覺得只是有傳媒炒作。

問可覺得自己冇玩大咗?他認為自己冇錯:「我都冇佢料,我都冇問佢發生乜事,問都冇問,知都唔知,依家個指控似入咗間舖頭吸咗啲空氣,就話我偷咗啲空氣,話我係偷嘢,咁係咪搵嚟搞。」再強調其玩笑沒有收到任何利益,亦不會貪500蚊,因為:「小弟都搵唔少,任何話題都可以攞嚟搞吓笑,唔識欣賞幽默唔緊要,但唔好真嬲,嬲喺啲玩笑度係咪無聊?」可會向袁嘉敏致歉,他就話絕對唔會:「冇理由為自己開玩笑而道歉,同埋我想袁小姐要澄清番同我對話冇任何出賣嘅成分,我係清白,不知內情亦冇參與,講到我知內情咁,我頗為擔憂。」

至於林作則指自己不算出賣朋友,並發火直斥:「啲對話都冇料到,我亦冇任何利益,只係抽水開玩笑,唔會道歉,因為有損尊嚴,佢(袁嘉敏)應該澄清番同道歉,佢依家屈我。」另外,鍾培生今日(3日)於社交網上載了行山相,但就未有事件作出回應。