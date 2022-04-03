林作為500蚊出賣朋友　袁嘉敏嬲爆：這男人真悲哀

一向口沒遮攔的林作最近不停於「鍾袁大戰」中抽水，估不到今日將事件「抽」到極致！他於社交網指昨晚（2日）與袁嘉敏取得聯絡，並呼籲：「本人已和飛離香港的袁小姐取得聯繫。欲知對話內容，請DM本人。位位5舊（500港元）。」此舉當然被不少網民鬧爆，但神奇地亦有不少網民「幫襯」滿足好奇心，林作亦話自己收錢收到手軟，並指香港人真有錢。

有網民看了箇中內容，原來只是閒話幾句，登時「着燈」遂大爆當中內容：

林作：lol

袁嘉敏：咦！阿作聽記者說你有些comment

林作：Nal no comment at all

林作：Coz I hv no idea

袁嘉敏：好的

袁嘉敏：謝謝你啊

林作：Take care dear,sorry to hear about all this.

袁嘉敏：始終當時我一有拳賽的門票都立即交給你，讓你朋友可以入場支持你啊

袁嘉敏：Goodnight

袁嘉敏得知此事大感憤怒，直指五百蚊可以讓大家看到林作出賣朋友，她指林作並非等錢使，此舉根本純粹出賣朋友，令人生氣，並指男人做到這樣，真的很悲哀。

東網聯絡上林作，對於激嬲袁嘉敏，他說：「梗係冇出賣啦，第一，有人話放料，放料嗰個我係識嘅，邊有畀陌生人？第二，出賣嘅定義係有料先得，我只係同佢講保重、Goodnight、Byebye、Hello，就話叫有料出賣，黐線！我同袁小姐冇傾過任何有關私人情況，我問都冇問過，所以我根本都冇料出賣，我開吓玩笑，大家冇當真就唔需要嬲嘅。」又指袁嘉敏亦清楚此事，覺得只是有傳媒炒作。

問可覺得自己冇玩大咗？他認為自己冇錯：「我都冇佢料，我都冇問佢發生乜事，問都冇問，知都唔知，依家個指控似入咗間舖頭吸咗啲空氣，就話我偷咗啲空氣，話我係偷嘢，咁係咪搵嚟搞。」再強調其玩笑沒有收到任何利益，亦不會貪500蚊，因為：「小弟都搵唔少，任何話題都可以攞嚟搞吓笑，唔識欣賞幽默唔緊要，但唔好真嬲，嬲喺啲玩笑度係咪無聊？」可會向袁嘉敏致歉，他就話絕對唔會：「冇理由為自己開玩笑而道歉，同埋我想袁小姐要澄清番同我對話冇任何出賣嘅成分，我係清白，不知內情亦冇參與，講到我知內情咁，我頗為擔憂。」

至於林作則指自己不算出賣朋友，並發火直斥：「啲對話都冇料到，我亦冇任何利益，只係抽水開玩笑，唔會道歉，因為有損尊嚴，佢（袁嘉敏）應該澄清番同道歉，佢依家屈我。」另外，鍾培生今日（3日）於社交網上載了行山相，但就未有事件作出回應。