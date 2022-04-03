平治eVito　電動客貨車攻港

車高1,912mm的全新抵港eVito電動客貨車，備有軸距3,200mm的基本版 eVito 129 和軸距達3,430mm的特長陣版 eVito 129 L供選擇。

汽車由傳統燃油轉以純電驅動以實現道路零廢排乃是大勢所趨，不論是私家車或是貨車都唔例外。平治(Mercedes-Benz)日前率先為香港客貨車市場帶來首款純電力驅動的客貨車--全新eVito 。

零排放的全新eVito電動客貨車提供基本版eVito 129和特長陣版本eVito 129 L。兩者同配備由高效電馬達及90kWh高容量高壓電池組成的純電驅動系統，可輸出204hp最大馬力及365Nm最大扭力，極速被電子鎖定為160km/h。配合5個不同的能量回收模式及3種駕駛模式，有助優化耗電量及續航里程，廠方公布綜合耗電量26.5 kWh/100km，續航力達378km(WLTP)。車載快速充電功能，以110kW 直流電(DC)快速充電，10-80%的充電時間只需45分鐘；以50kW直流電充電，0-80%則為80分鐘；若以11kW AC交流電充電，0-100%的充電時間為10小時。