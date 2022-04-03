鍾嘉欣大談在家分娩經歷：用咗狗仔式最舒服！

鍾嘉欣（Linda）同醫生老公Jeremy婚後育有一仔一囡，一家四口勁溫馨，尋日（2日）佢就拍片分享喺屋企分娩細仔Jared嘅過程同心得。佢話自己原本對在家分娩一無所知，直到聽完細女同學嘅媽媽親身份享在家分娩嘅經歷後，令她大開眼界，仲話呢種方式生仔對比喺醫院更加自然同安全。

Linda話生細仔當日，原本諗住上床瞓覺，點知突然感到宮縮，於是打電話畀助產士，助產士拎咗基本設備去到佢屋企，仲教佢嘗試唔同嘅分娩姿勢，佢話：「我記得我捉住淋浴門，又進入浴缸嘗試放鬆，但我嘅浴缸又唔夠深，每次都浮起嚟，最後我用咗狗姿勢，跪在地上，這就是最舒服的姿勢，但你知道我發生甚麼事了嗎？我瞓着咗！之後，當宮縮再開始時，我嘅助產士叫醒我叫我開始推，但可能我仔個頭真係好大，比Kelly嘅頭大三分之一，所以你可以感受到我有幾痛苦。」佢表示分娩嗰時亦叫咗阿女一同見證：「最後Jared的頭有點出來了，他們叫我要撫摸他的頭部，我擁抱了他，我很震驚，因為他和Kelly很像雙胞胎！」

仲話自己絕不後悔家中分娩呢個決定：「我知道很多人話我很瘋癲，但我只想給孩子最好的，我覺得我很適合這種方式，所有事情都在家中發生，我覺得很舒服自在。」