《金宵2》海報狗仔疑有陰謀　監製咁樣講！

無綫新劇《金宵大廈2》將接棒《飛虎3壯志英雄》於明天（4日）首播，劇組早前陸續公開了9張不同單元的宣傳海報及預告片，即引起網上熱烈回響，大讚海報吸引，氣氛陰森又靈異，不少眼利網民更就海報的細節討論不休，直指海報暗藏玄機，當中以單元《仿客》及《姐姐》的討論度最高，有網民指出《仿客》海報中，趙頌茹膊頭上無故多了一隻像是鬼手的東西感到甚是驚嚇，至於《姐姐》的聯想度更是精彩，有網友認為海報中的狗狗有陰謀，直言「隻狗好有戲」、「只有狗狗對鏡頭笑」、「隻狗左耳同右耳唔同嘅，係咪同劇情有關」。

想像力豐富

其實單元海報一共有10張，其中一張由黃建東及趙希洛主演的單元，由於相關宣傳海報隱藏了劇集一個重大秘密元素，故此要留待稍後才再作公布。對於網民的種種猜測，《金宵2》監製葉鎮輝（阿細）笑言：「大家嘅聯想力真係好豐富，《金宵2》係放咗好多彩蛋落宣傳海報、劇照同埋劇集入面，情況同上集《金宵》一樣，一張海報其實已經畀咗好多貼士大家。今次大家煲劇嘅時候可以細心留意吓細節位，咁樣嘅設計係希望可以增加大家追劇時嘅趣味性，同埋會覺得《金宵2》就係咁瘋狂。」 阿細又提及第一季和第二季的主題海報均增設了「動態版」，細心觀察更會發現當中玄機：「好似第一季嗰張海報，好多朋友問我做咩就咁整棟大廈出嚟，其實大廈入面已經暗藏十個單元嘅元素喺入面，好似喺天上面會見到有隻烏鴉，又會見到公仔同埋BB等嘅英文字。至於第二季嘅動態版海報貼士，就等大家自己慢慢細心留意啦。」他續指就連主角李施嬅劇內的家中擺設，亦是與10個單元有着密切關係。

除了「細節」位充滿驚喜，阿細又提到第二季單元故事主力集中探討人與人之間的關係：「會有父子、母女、親情同愛情嘅探討，人際關係入面往往我哋好容易單向咁睇一樣嘢，而冇去用心感受對方究竟感覺如何。好似其中一個故事，個爸爸成日同個仔講啲好鼓勵性嘅說話，但佢冇諗過咁樣會對個仔造成一種無形嘅壓力，阿仔係咪真係想要呢啲呢？阿仔真正想法又係乜呢？依家社會好需要呢種關懷同溝通。」阿細又透露每個單元的呈現手法各有不同，希望劇迷追看每個單元時都能充滿驚喜及新鮮感。