張敬軒受牽連！經理人被滋擾發聲明否認欠債

歌手張敬軒（軒仔）經理人李慶華近日遇「無妄之災」，事緣軒仔的社交網站遭放債人狙擊，聲稱李慶華和其未婚妻捲入財債糾紛。由於涉個人及藝人名譽，經法律意見後，李慶華在社交媒體公開事件，及發聲明澄清他與未婚妻沒有欠債及報警備案。

聲明中提到近日李慶華因未婚妻父親及弟弟的債務糾紛，最近遭受放債人不斷以不同形式非法收債，不停騷擾情緒及勒索，目的是為求尋找未婚妻家人下落，嚴重侵犯二人的人身安全、心理及精神，亦無時無刻承受着巨大壓力，又指除了先後報警處理，同時決定與未婚妻家人脫離家人關係，希望失蹤多時的未婚妻家人親自面對債務問題。

「無辜受害」

他形容這次是「無辜受害」：「坦白講『欠債還錢，天公地道』，但問題係爭人錢唔係我本人及未婚妻，事不關己，如果我害怕、懦弱、龜縮，只會為我身邊重視嘅人帶來不必要麻煩，所以我選擇攤晒出嚟公開講。」

他向近日因事件而遭到滋擾的藝人道歉：「作為一個經理人，應該要好好保護藝人，但因為本人嘅小風波，而為我嘅藝人帶來滋擾或不便，我確實深感自責及抱歉，但感恩於藝人的信賴及支持，反過來令我在這事件上不感到孤單。真心感恩。」

軒仔送心心打氣

聲明一出，軒仔親自送上心心，以及擁抱Emoji鼓勵多年來的合作夥伴。據知軒仔經理人早親自向軒仔交由事件來龍去脈，並為殃及軒仔而深感抱歉，不過軒仔未有半句怨言，反而安撫經理人的情緒，令經理人大為感動。