向Game Pass挑機？全新PS Plus任玩百款遊戲

Xbox Game Pass（XGP）訂閱制服務讓會員一個月費任玩大量遊戲，目前全球擁有逾2,500萬訂閱人數，而且人數及遊戲數目仍持續增加，早有傳對手PlayStation及任天堂也看到當中市場，準備推出類似服務。日前前者就率先出手，宣布將於今年六月推出全新的PlayStation Plus定期服務，屆時將提供三個會員層級的服務。

首先是PlayStation Plus「基本」服務，成為會員後每個月可以下載兩款遊戲，享獨家折扣及保存遊戲的雲端儲存空間，也有多人線上遊玩的存取權限。收費為每月HK$48、每季HK$128或每年HK$308。

高一級是PlayStation Plus「升級」服務，除有齊「基本」層級的所有福利外，更可暢玩超過400款PS4和PS5遊戲，包括PlayStation Studios和第三方合作的暢銷作品。收費為每月HK$75、每季HK$215或每年HK$515。

最頂級的是PlayStation Plus「尊貴」服務，享有「基本」和「升級」層級的所有福利，並可享期間限定的遊戲試玩，同時遊戲再增加240款，例如可經雲端串流PS3遊戲，亦可串流或下載初代PS、PS2和PSP的作品，鍾意玩舊Game的朋友就啱晒。

只可惜以上「尊貴」服務只會在提供PlayStation Now雲端服務的地區推出，例如英、美、歐洲及日本，特定市場如香港會改為PlayStation Plus「高級」服務，基本內容與「尊貴」相同，只是抽走雲端串流功能，收費為每月HK$85、每季HK$239或每年HK$599。

當然講咩Plan都假，有咩Game玩先最實際。最先納入服務計劃的有《Death Stranding》、《God of War》、《Marvel’s Spider-Man》、《Marvel’s Spider-Man: Miles Morales》及《Returnal》，雖然悉數已推出一段時間，但話晒曾經是大作，一個月費玩到晒仍頗具吸引力。

同場加映：XGP再有新Game

早前已加入PC Game Pass的《Crusader Kings III》，最近終於加入Xbox Game Pass，這款策略角色扮演遊戲讓玩家體驗中世紀統治者的生活。另一款加入XGP的是《Weird West》，玩家將扮演執法人員與奇幻生物共享西部邊境，各自為不同目的而爭鬥。新玩家現每月HK$10就能加入Game Pass Ultimate，暢玩逾100款遊戲。