Edan新歌挑戰唱跳加Rap：我跳舞都可以好型！

男團MIRROR成員呂爵安（Edan）近日推出新歌，擅唱抒情歌的他首度挑戰弱項，嘗試唱跳及Rap，更揚言希望讓人知道原來他跳舞都可以好有型。MV他請來羅家英及小儀助陣，並造就小儀成為新娘，不過她全程要與Edan保持距離，令小儀有得睇冇得摸。

Edan推出首支個人單曲《Elevator》是他首度挑戰個人跳唱歌曲，Edan透露去年4首歌均是慢歌類型，怕樂迷聽到厭，所以新一年決定作新嘗試：「我本身好鍾意睇跳唱，覺得K-Pop啲男團好有型，希望自己可以做到，所以就試吓。」除了跳唱，他還初嘗Rap，他坦言這部分最為頭痛：「因為個曲風係比較開心同有少少搞笑，咁就令到個Rap唔係好有型，我又冇Rap開，語言同內容都傾咗好多耐，試咗好多次。」他笑言希望大家睇MV時會感到驚喜及會笑，同時又會覺得Edan跳舞都可以有型。

講到新歌以升降機寓意人生不能事事能控制，反不如輕鬆面對，Edan表示這是他向來的處事態度 :「對控制唔到嘅事處平常心面對，反正太急只會令自己好忟，幫唔到件事，我一直用呢個心態去渡過我嘅人生，尤其呢幾年，令我做人好舒服，唔會唔開心或好大打擊，好少情緒暴走，就算好大壓力都好快無事。」

新歌MV除了找來隊友Anson Lo及Jer外，還邀得羅家英及小儀助陣，他稱錄音時唱到的士司機一句，就莫名其妙地浮現出羅家英的樣子，所以當拍MV需要角色時，第一時間邀請對方，對方更一口答應，至於找小儀助陣是因為對方開心的形象跟曲風配合，Edan表示：「小儀今次要做一個新娘，要著婚紗，仲要成身染血，我未見過小儀著婚紗，感覺好新鮮，但佢全日唔可以掂我，因為佢成手同成身都係血，如果佢掂我就會整污糟我件衫，所以要同我保持一段距離，我笑佢今次冇得自肥。」Edan又感嘆2年前跟羅家英合作節目，沒想到情誼一直延續至今，多得對方每朝都會向他傳早安短訊。

另外，Edan透露MIRROR演唱會已籌備中，公司稍後會暫停他們所有工作，好讓他們專心排練演唱會，又承諾會盡全力去做一些大家想看但又意想不到的東西。對於入圍Chill Club年度新人，他認為獎項並非最重要，只要作品傳遞到想表達的資訊或得到大家喜歡就已足夠。

髮型：Man Chan@CHIC Private I Salon

化妝：Giann Cheung@Annie G. Chan Makeup Centre

服裝：Ports V、Giuseppe Zanotti