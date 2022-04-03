能美真奈　巨乳聚人心

網絡上流傳一句說話：「胸不平何以平天下，乳不巨何以聚人心！」相信好多宅男都會認同後面嗰句，事關每當有巨乳妹上載「肉照」到網絡平台，往往會吸引到大量關注同討論。至於今日為大家介紹嘅寫真女優能美真奈，唔止靠巨胸嚟吸引觀眾，仲聚集到一班同行結成團隊發展添！

波大臀又翹

女仔生得瘦，影相係幾好睇，但講到好攬，始終要有番啲肉地先舒服。今年25歲嘅能美真奈，就係一位身材凹凸有致嘅肉女，而且喺小弟眼中，佢比起同屬童顏巨乳系嘅人氣爆乳妹天木純更加得人鍾意呢！塊面圓圓哋嘅真奈，雙眼明亮，氣質可愛又帶點稚氣，相對而言，天木純就過於賣弄柔弱，漸漸走向病態美，唔似得真奈咁有陽光氣息。身材方面，真奈嘅Ｉ奶有成39吋，夠挺又夠彈性，係難得一見嘅好波！加上佢個屁股又圓又翹，即使腰圍粗咗少少，睇落都唔會覺得佢過於肥胖。

搞寫真妹聯盟

好多寫真迷都係近年先識得真奈，但其實佢早喺2013年出道，係女子組合Thumb princess嘅成員，可惜呢個組合撈極都撈唔起，2018年仲要解散埋，所以佢疊埋心水轉型做寫真偶像。真奈喺寫真圈嘅發展算係唔錯，因為活躍度夠高，喺2020年獲委任為片町商店街大使，更加喺「次世代避雨大騎樓」選舉中獲得「西の前頭筆頭」稱號。

除咗拍寫真，阿妹好積極參與攝影會活動，上年年尾仲搞咗個寫真妹聯盟「Gravure Top Team」，邀請來自唔同藝能事務所嘅女優加盟，希望搞多啲活動嚟吸納人氣。由此可見，有巨乳加埋有頭腦，真係好易凝聚人心呢！