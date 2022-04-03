仙女動凡心　春色無邊

形容個樣生得靚到冇人有嘅女仔，我哋通常會用「仙女下凡」呢四個字，問題係一旦仙女動咗凡心，分分鐘變成「妖精」，令男士們欲仙欲死，難怪喺情色世界入面，頻頻見到仙女嘅英文「Fairy」喇！

Fxxx Fairy 單身男救星

單身男士點樣解決生理需要？莫非要靠仙女打救？原來喺情色俚語入面，有所謂「Fxxx Fairy」，意思指喺單身男對性生活感到絕望時，肯以身相許嘅女性。講真太耐冇近過女色嘅男士，忽然有女願意陪自己曳曳，即使相貌同身材平平，都會當正對方係仙女一樣。話時話，大家知唔知當精子有機會離開主人嘅身體，究竟可以存活幾耐？答案係1小時左右，若有幸進入女性體內嘅話，就要視乎佢哋逗留喺生殖器官內邊個部分，若然喺陰道，約36小時就會全部陣亡，如果去到子宮頸，則能存活約3日。

The Fairy 最啱車震

聽到「車震」兩個字，係咪好有幻想呢？2017年美國曾經有項調查，喺1,000名受訪者

中，有84%嘅男女諗過或試過玩車震。至於乜嘢體位最啱使？性學家就話係「The Fairy」，即係坐式騎乘位，玩法好簡單，男方先坐喺櫈仔或梳化上，女方則背向對方坐上去後，即可進行活塞運動，期間男方可以用雙手挑逗女方嘅乳點、大腿等敏感部位，從而令雙方獲得更多嘅刺激同快感。

《A Fairy's Tail》 成人童話

喺童話故事中，王子同公主大團圓結果，但婚後生活真係咁愉快？由Pleasure Productions喺2002年製作嘅《A Fairy's Tail》，就為大家帶嚟一個香艷無比嘅答案。影片由四仔名導Jim Enright主理，故事講述由天后級脫星Gina Lynn扮演嘅灰姑娘同王子拉埋天窗後，性生活唔多愉快，於是從童話世界逃到現實世界，並憑住迷人樣貌同火辣身材，引來型男埋身進行肉體交流，終於嘗到前所未有嘅高潮，自此變成為好色癡女。有趣嘅劇情加埋Gina Lynn嘅豪放演出，令影片喺AVN頒獎禮獲得年度最佳四仔、最佳性愛演出等提名，值得大家慢慢重溫。

同場加映：癡女妖精若月美衣奈

喺日本AV界有唔少好色癡女，而擁有一對40I白滑爆乳嘅若月美衣奈，更被稱為癡女中嘅妖精！佢之所以有咁嘅稱號，除咗同床上表現進取有關，亦因為前戲做得實在太出色。講真AV女優通常會用口、手、腳、脷等部位嚟挑逗對手，但呢位喺2015年出道嘅女優，擅長以說話冧人，連床上老手清水健、吉村卓等男優，都盛讚佢嘅說話好有挑逗性。2017年由BALTAN推出嘅《解開胸圍後的壓倒性存在感》，更加係佢嘅代表作，有機會真係搵番嚟睇吓，感受吓佢嘅奷精魅力。