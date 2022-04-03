金宵2︱李施嬅陳山聰跨時空延續奇情

陳山聰與李施嬅在新劇《金宵大廈2》上演一段平行時空下的奇幻愛情，需一人分飾多角，施嬅指角色難演以致消瘦不少，而親熱戲多到令人麻木。山聰則表示與施嬅更有默契，相信「金宵迷」定必捧場，完全沒有收視壓力。

被封為2019年神劇的《金宵大廈》叫好叫座，事隔2年半，續集《金宵大廈2》終於落實接棒《飛虎3壯志英雄》，由明日（4日）起逢星期一至五晚上9時30分在翡翠台播出。

劇集由葉鎮輝監製、羅佩清編審，上輯陳山聰與李施嬅大玩前世今生，今輯則上演平行時空下的戀愛。飾演咖啡師的山聰是施嬅的男友，但雙方已處於分手邊緣，後來他在金宵大廈內離奇失蹤，最後雖被尋回，但就失去記憶且性格大變，完全變了另一個人。施嬅決定在金宵大廈中解開謎底，同時牽引出10個發生在大廈內的奇情故事。

監製透露今次雖然是全新故事及角色，但觀眾看到最後會發現跟上輯有所關連，而張彥博及黑貓靚寶的角色會跟上輯連戲，張彥博更是山聰與施嬅之間的一條鎖匙，尤關重要。監製提醒在施嬅家中會隱藏跟每個單元故事有關的元素，並預告結局將出人意表，着觀眾一定要看到最後。

親熱戲多到麻木

山聰與施嬅在劇中會身處多個不同時空，一人分飾多角，非常考演技。山聰稱今次再度跟施嬅合作，默契更勝從前：「我哋有好多感情戲，拍得好開心，希望有其他戲種畀我哋再合作，喺佢身上學多啲嘢。」上輯反應熱烈，問到新一輯會否有收視壓力？他表示：「都係抱平常心，知道『金宵迷』會追睇，所以會有一定收視，冇乜大壓力。我哋都拍咗接近2年，終於出街好開心。不過我就好緊張觀眾嘅反應，同上輯難免有比較，只希望觀眾睇得開心。」

至於施嬅指今輯沒有上一輯辛苦，但壓力卻更大，因為角色難演，坦言為此消瘦不少。她又指與山聰劇中有很多親熱戲，笑言已經咀到麻木！

伍詠薇蘇皓兒 「母女」暴瘦爛面

除了上輯主角陳山聰、李施嬅、張彥博及黑貓靚寶外，還有第一輯出現過的單元人物林子善、趙希洛及黃子雄，以及新加入的伍詠薇、韋家雄、鄭子誠及蘇皓兒等，配搭甚有新鮮感。

監製在選角上非常嚴謹，其中一個單元《姐姐》講述「工人姐姐」與僱主家庭的關係，「工人姐姐」一角經過千挑萬選後，最後選定由演藝學院畢業的演員黃婉華擔任，其外形、年紀各方面都跟角色十分脗合，演出令人驚喜。

至於單元《雙魚》由伍詠薇與蘇皓兒飾演一對關係不健全的母女，本身已經非常纖瘦的伍詠薇為更切合角色而減磅，對自己要求甚高，而蘇皓兒每日都預早3、4小時化爛面妝演出亦毫無怨言，相當敬業。

于洋鄭子誠 利字當頭遭報應

今次10個單元包括《七樓半》、《雙魚》、《城寨英雄GO！》、《姐姐》、《仿客》、《對倒》、《OPPA》、《吃播》、《嫁衣》及《原點》，故事着重講述人與人之間的關係，當中包括父子情、母女情、戀人以至偶像與追星族等，並探討社會現象。

例如首個單元《七樓半》與土地問題有關，故事圍繞三代人─爺爺于洋、父親鄭子誠及孫仔曾展望，他們在金宵大廈內經營龕堂生意，三人原本關係親密，因錢作怪令關係有所改變，最後受到懲罰。而在《嫁衣》中，胡鴻鈞對連詩雅一見鍾情，千方百計追求對方，但原來他有個不為人知的秘密。《OPPA》則是講狂迷湯洛雯與韓星郭子豪的故事，探討追星心態及明星背後一面。