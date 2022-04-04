【是日通勝】

農曆三月初四

壬寅年 癸卯月 丁亥日

吉時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：交易、會友、祈福

忌：嫁娶、安床、理髮

幸運方向：坐南向北

幸運數字：15、27、40、49

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：改善財政不能只靠節約，懂得開源才最重要。

金牛座：別刻薄自己，花點錢食餐好，可保身心健康。

雙子座：人際溝通要互相體諒，咄咄逼人只會犯眾憎。

巨蟹座：財政有點緊絀，投資要審慎，不可盲目跟風。

獅子座：面露笑容，有助提升個人魅力，增強異性緣。

處女座：工作壓力不少，今天要咬緊牙關，默默承受。

天秤座：嘗試發掘另一半的優點，感情關係會更和諧。

天蠍座：可憑工作表現贏得掌聲，準備好迎接新挑戰。

人馬座：事業發展易陷入樽頸位，心理上要做足準備。

山羊座：情緒化的言行要收斂，否則會惹身邊人嫌棄。

水瓶座：理財上不宜輕舉妄動，有需要多聽別人意見。

雙魚座：很多公務要處理，保持專注就沒有太大問題。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）羊 偏財旺

（跌）蛇 易破財

鼠：財運不錯，但要提防有人來分你一杯羹。

牛：健康存隱憂，要注意休息，別捱壞身體。

虎：溝通力強，利改善社交，傾生意有着數。

兔：待人和善，易獲貴人賞識，可增強財運。

龍：事業運強，有利考試、求職，易獲成功。

蛇：是日沖煞，財運欠佳，要提防收支失衡。

馬：工作上不乏機遇，但要小心操勞過度。

羊：偏財旺，今天有機會中獎或收到禮物。

猴：人緣甚差，不去與人爭論，可遠離麻煩。

雞：異性緣不錯，單身者易遇到投契的對象。

狗：獲得貴人關照，但謀事仍要靠自身努力。

豬：適合約會心儀對象，有助促進雙方關係。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

能堅守至簡 世間再無難事

國學三大經典《易經》、《道德經》和《莊子》，很難說哪一本的影響最大，畢竟人生從「量變」到「質變」的終極突破，就是靠這三部經典的指引，撥開迷障，開啟覺悟。

所謂「化繁為簡」，就是以簡制繁去實踐我們華夏文明的核心。無論《易經》還是《道德經》都是講陰陽的變化規律，而太一又衍化出諸子百家。

好多人都認識太極，可是懂得應用的人甚少，學校是不教這個的，即分享太極陰陽與人的五行運用。簡而言之，太極和五行是一對陰陽，你想要攻剋和拿下彼方，就一定要守住此方，透過補充欠缺來增旺己方。因此知命才可以認命、運命。掌握自己出世密碼排列組合後，去補充陰陽喜忌，調整平衡。

人生好比一隻船在大海中航行，心態的好壞掌握在我們的手裏，可控制前進的方向。只要

一心一意用五行做個善良的人，即使不完美，也是最美。

其實日常生活有些好簡單的自救方法，跟大家分享一個實例。廣州有位客人因要做小手術，辛辛苦苦找到自己的世叔伯，他是個出名的醫生。奈何手術後幾星期，傷口仍有血水滲出。了解後，她五行忌木，去了東山區，於是我叫她去找個名字有水的地方，隨意找間醫院試試，毋須理會對方是不是名醫，結果她去了天河求診，不出一星期便完全康復，你認為是巧合嗎？

這樣的情況已經歷了很多次，同樣找對你的配對，就能自救，也揭示人有人運。所謂十年河東十年河西，不管是甚麼高人大師，過往是如何名成利就，如不及早收手，真的敢批不敢言。