楊紫咬實宿敵迪麗熱巴　新劇播放量破31億

同是29歲的內地花旦迪麗熱巴與楊紫，近年競爭漸趨白熱化，由身價、演技、劇集點擊、Fans人數以至扮相造型，都被網民拿來比較，兩位宿敵似乎有排鬥！楊紫新劇日前迎來結局，與男主角肖戰甜蜜大團圓，帶挈劇集總播放量突破31億！

楊紫主演的劇集《餘生，請多指教》及熱巴的《與君初相識》早前先後上架，前者於大結局前夕錄得超過24億播放量，外間反應超乎預期，終成功爭取加推3集，由原本的29集延長至32集滿足觀眾，可謂開創先河！結局她與拍檔肖戰拉埋天窗，帶旺劇集總播放量突破31億，熱度遠勝熱巴的《與》劇，令楊紫的星途再推進一大步，結局後她在社交網發「告別文」感激觀眾支持。

《與》劇反應平平，但熱巴去年與楊洋主演的另一劇集《你是我的榮耀》卻勝出美麗一仗，破天荒錄得32億播放量，至今仍持續增加，並創下「近兩年最快破億項目」及「近兩年電視劇首播流量峰值」等多項紀錄，帶挈多位主角於劇集播畢後仍人氣高企。

造型與Fans數目被比較

兩位「宿敵」近日不約而同進組拍新劇，熱巴新劇《公訴精英》在成都開工，而楊紫夥拍檀健次及鄧為主演的《長相思》亦於日前開鏡，兩女似互相「咬住唔放」，難怪不少網民表示「等睇好戲」！據悉，楊紫的《長》劇改編自《步步驚心》作者桐華的長篇小說，講述女主角小夭、表哥軒轅顓頊、塗山世家公子塗山璟、神農義軍將領相柳之間的恩怨情仇，楊紫的角色周旋於相濡以沫的親情及家國天下格局之間，甚考演技。開鏡儀式上，她以「女扮男裝」造型登場，令網民聯想起熱巴在《與》劇的短髮Look，大讚楊紫扮相帥氣，相反熱巴「太假兼現代感太強」，有人更狠批她不宜演古裝。

兩女的「戰線」更延長至Fans層面，熱巴的社交網坐擁7,716.8萬Fans，比楊紫多出約1,800萬人，年多前熱巴Fans在網絡上攻擊楊紫家人，令楊紫怒不可遏，透過工作室發聲明揚言追究，當時不少「紫粉」都表態支持，後來有3名熱巴Fans主動道歉才平息風波，但有傳兩批Fans一直「面和心不和」。

另外，楊紫與《餘》劇拍檔肖戰合作以來關係要好，她為肖戰慶祝生日的短片日前曝光，她對着壽星仔唱：「你不再是一顆寂寞的星星……」而肖戰則一臉溫柔，Fans都期待他們早日「二搭」再合作。