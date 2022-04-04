鄭丹瑞自爆被林子祥推戲　陳德森拍戲拍到抑鬱

由崔建邦與麥美恩主持的無綫清談節目《諸朋好友》最新一集繼續由資深電影人鄭丹瑞（阿旦）及陳德森擔任嘉賓。阿旦表示從無想過親自飾演《小男人周記》男主角，但當時找不到人演出：「當時林子祥拍完《三人新世界》，我就去搵林子祥演《小男人周記》，點知佢話呢個角色只可以係你做，冇第二個做到，我話你即係推我啦！」該片成功後，阿旦有意開拍另一套電影《我老婆唔係人》，他即時想起找好友陳德森做導演，陳德森說：「嗰次係我第一次做導演，當時令我差啲想離開電影圈，陳慶嘉係監製，佢個綽號叫Fax陳，之前係冇劇本，只會每日會Fax幾頁紙大綱過嚟，真係搞到我胃潰瘍，我覺得我做唔到佢哋要求，嗰段時間令我有少少猶豫係咪適合做導演。」

此外，他又講到拍攝電影《十月圍城》時拍到抑鬱，中途突然離開：「一部成億製作嘅電影，有10幾個大明星參與，而且咁大個景。個景一搭完就落大雨唔可以開工，因為好危險，所以延遲咗一個月開工，監製叫我唔使理咁多，叫我好好享受做導演就得，但有演員因為檔期問題去搵我，咁我可以點，我好似投訴無門咁，終於我頂唔順，食3粒安眠藥都只係瞓到3個鐘，午夜夢迴發夢我大叫Cut，嘈醒晒條走廊所有人，後來我傳咗短訊畀監製，我話我走喇，你拍埋佢。我係返咗香港睇醫生，我食完抑鬱藥瞓咗26個鐘，起身用叉食生果，我叉咗落張枱布，係叉唔到任何嘢，但我照放入口，家姐話見到我咁嘅情況，叫我留番條命，唔好再返去拍，搞好自己先。直到套電影嘅工作人員寫咗封信畀我話，如果我今日決定唔返去，佢哋都撤退，咁我覺得我係千古罪人，後尾我就返去，一返到去就撞到劉偉強導演拎住行李，我叫佢返房放低行李先，佢話依家我嚟救火，仲放低行李，去睇景先啦！香港電影人真係好團結，好多謝大家幫手。後來呢套戲我攞最佳導演，當時係劉偉強頒獎畀我，我叫佢企埋過嚟，我話你都有份。」