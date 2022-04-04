【心理測驗】一圖找出內心的弱點

正所謂「人無完美」，每個人都有自己的不足與弱點，而學會接受短處亦是每個人的必修課，然而，有些人卻連自己的弱點也不敢面對，與其逃避，不如勇敢地找出來，對症下藥解決它！外國網站「Bioguia」有一道據說由著名心理學家提出的圖形心理測驗題，一步就可以找出你的個性弱點，聽說非常神準呢！

【問題】

請從以下3幅圖案中，憑直覺選出最吸引你注意的一幅。

A.圖案1

B.圖案2

C.圖案3

【結果分析】

A.弱點：選擇

在你的人生中，你最害怕面對就是選擇，遇到需要決策的時候，你總會變得優柔寡斷，因為你害怕錯誤、害怕失去，不敢去冒險，每次站在人生的十字路口，都會令你十分焦慮。然而有時候，比起結果，更重要是聆聽自己內心的聲音，如果不敢走出舒適圈，你可能永遠都到不了人生的頂峰。

B.弱點：完美

作為一個完美主義者，你對自己有很高的要求，並不是說追求完美不好，若正確的運用可以變成你細緻、認真的優點。可是，過度的強迫自己，只會令自己充滿壓力且不快樂。要記住人不是一個沒有感情的滿分機器，有時候找一個折衷的方法，既放過人亦放過自己，讓自己的精神得以放鬆。

C.弱點：焦慮

你最大的問題是想得太多，每一件事的發生，你可能已經在腦海中幻想了成千上百個結果，令自己非常擔心、焦慮。往好的方面來說，這樣會令你對大部分事情有所準備，習慣未雨綢繆；但另一方面，太多的想法反而會影響你作正確的決定，不如試試放寬心，相信自己，船到橋頭自然直。