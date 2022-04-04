宥勝談嫲嫲淚灑當場　計劃兩年後舉家環遊世界

台灣型男宥勝主演的劇集《機智校園生活》推出以來口碑不錯，身為男主角的他近日接受《TVBS看板人物》訪問時，笑言有劇集推出最開心是自己95歲的嫲嫲：「她在電視上看到孫子時是驕傲的，會跟朋友分享『這是我的阿孫』。」

談起這位「至愛」，宥勝忍不住淚灑錄影廠，並透露在《機》劇首播時，嫲嫲剛巧入院動手術﹕「看到病床上的阿嬤很衰弱，讓我覺得自己還是晚了一步。」他又表示現在只要有空便會陪嫲嫲睇電視：「我發現阿嬤只要看到『王浩南』（宥勝在劇中的名字）出現，原本疲倦的眼神就會立刻發亮，緊盯著螢幕。」

為了專心陪伴家人，宥勝近年推掉不少戲約，還全家開露營車遊台灣，最終落腳台中清水兼自建「迷你屋」。他於節目內分享新居樣貌，坐落於大片田地中的迷你屋，被庭院、小河及生態水池圍繞，另外還有一間玻璃屋給3隻貓咪活動，完全融入大自然。他還刻意將房屋四周的圍牆建得非常矮，遼闊感讓他相當滿意：「不少人特意開車來找我們家，看到我的時候還會搖下車窗熱情的揮手，每天都會上演好幾回。」，宥勝預計2年後帶着太太及子孩去環遊世界體驗生活。