【黃曉明頹爆冇胃口】Baby重新起步　借花暗喻期待愛情　

女星Angelababy近日被傳接受內地節目訪談時，聲淚俱下爆離婚原因，指是黃曉明不要她：「我已經試圖去挽救這個婚姻，但是為了給他體面，我這麼做又委屈，還打動不了他！」由於暫未有該訪談的短片或相片出現，故有部分網民質疑傳聞可信性，認為Baby向來保私隱少談家事，突然爆喊數前夫，不大似她的作風，但也有不少網民認為她可能受壓下真情流露吐心聲。Baby未有回應以上傳聞，反而網晒多張在櫻花樹前拍下的獨照並留言：「今年份的櫻花，希望疫情快點過去。」由於櫻花的花語是純潔幸福，更是象徵愛情和希望，所以網民揣測她是以櫻花寄語，暗示即使失婚，也熱切期待幸福和愛情的來臨，重新起步！

至於被傳主動和Baby離婚的黃曉明同樣冇回應，而為內地新劇《潛伏者》拍攝的他，終在昨日（3日）清晨四時許終於煞科。向來是暖男的他，自掏腰包安排大量美食慰勞台前幕後，而劇組訂了一個巨型蛋糕送給他，蛋糕上放了多個不同角色造型的黃曉明公仔。日夜趕工下黃曉明頹樣盡現，精神麻麻，加上可能見傳聞滿天飛，所以見到蛋糕都冇胃口食，叫助手把蛋糕分給工作人員，同時有傳已連拍兩部劇集的他將為新一季的《乘風破浪的姐姐》擔任主持。

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