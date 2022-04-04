4年賺8億港元！天后Katy Perry靠《一夜成名》發達

今年是美國高收視歌唱比賽真人騷節目《一夜成名》（American Idol）20周年紀念，很多當紅歌手如首屆冠軍Kelly Clarkson、鄉謠天后Carrie Underwood等都是被節目發掘出來。由於節目自2002年啟播後大受歡迎，所以愈做愈大，美國廣播公司（ABC）電視台亦重金禮聘多位天王天后擔任評判或歌唱導師。其中包括兩大天后珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）以及瑪莉亞卡里（Mariah Carey）都擔任過《一》的評判。而2017年，美國樂壇天后Katy Perry亦與ABC簽約成為《一》的評判一直至今！

據知Katy當年以2,500萬美元（約2億港元）的天價與ABC簽下合同。由於薪酬以每季計算，所以估計Katy至今單是做《一》評判已賺走1億美元（約7.8億港元）。真係「打跛雙腳都唔使憂」！去年，Katy就以3.3億美元（約25.74億港元）身家打入財經雜誌《福布斯》（Forbes）最富有歌手之列。

除了Katy因《一夜成名》賺到「豬籠入水」之外，其他評判拍檔如美國老牌男歌手「來佬荔枝」Lionel Richie亦因此而賺大錢。他每季的薪酬亦高達1,000萬美元（約7,800萬港元）。認真厲害！