格林美｜烏克蘭總統澤連斯基驚奇現身　呼籲國際施以援手

俄羅斯侵略烏克蘭戰事持續，早前美國男星辛潘（Sean Penn）向《奧斯卡金像獎》施壓要求大會讓烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）以視像方式現身，未能成事，但澤連斯基卻未有預告地現身《第64屆格林美音樂獎》！澤連斯基於視像中呼籲國際援助烏克蘭人民：「戰爭。有咩係同音樂更加相反？毀壞嘅城市同被殺嘅人民，只能寂靜無聲。我哋嘅兒童畫嘅係飛射嘅導彈，而唔係流星。已經有超過400名小朋友受傷，153名小朋友喪生。我哋唔可以再睇到佢哋畫畫。」

他繼而表示：「我哋嘅音樂人要着上裝甲，而唔係晚禮服。佢哋喺醫院為受傷嘅人唱歌，即使對方已經聽唔到。但音樂始終會傳達出去。我哋維護我哋嘅自由。去生活、去愛、同去發聲。」他指烏克蘭面對國際間的沉默，呼籲向烏克蘭施以援手：「請用你哋嘅音樂去填補呢個沉默！今日就去填補，講出我哋嘅故事。喺你哋嘅社交網站、電視節目講出呢場戰爭嘅真相。用任何你做到嘅方法支持我哋。任何……但唔好係沉默。然後，和平會來臨。」

其後美國男歌手John Legend連同烏克蘭音樂人Siuzanna Iglidan、Mika Newton與Lyuba Yakimchuk唱出《Free》，他們都穿上藍色與黃色衣服，向烏克蘭國旗致敬。