【台灣放寬】隔離縮短「10+7」港澳居民可網上申請入台

隨着亞洲各地放寬入境，一直嚴格限制入境的台灣，也逐漸步向放寬，自3月7日起台灣已放寬給外籍商務客入境，入境隔離亦縮短至10天，並從3月25日起合資格港澳居民，也可在網上使用「境外人士線上申辦系統」送件申請入出境許可證。

合資格入境台灣理由

由於疫情持續，台灣移民署現已開放「境外人士線上申辦系統」給赴台之港澳人士使用，申請人可透過系統送件申請入出境許可證，但香港居民必須未持有外國護照（英國BNO及特區護照除外），並必須有以下的入台理由，但當中並不包括觀光目的：

（1）商務履約及跨國企業調動人員

（2）獲教育部許可之港澳留學生

（3）持台灣有效居留證人士及其配偶與未成年子女

（4）台灣居民之配偶及未成年子女

（5）獲衞生福利部許可之醫療人員

（6）獲專案許可之緊急人道理由人士

合資格申請者經「境外人士線上申辦系統」送件申請後會取得「收件號」，日後可在系統「申請進度查詢」中，輸入此號查詢審理狀態，或進行修正或補件，並可在線上繳交短期停留證費用，單次入出境證費用為NT$600（約HK$162）。

境外人士線上申辦系統

有關入台限制

即使你合資格申請入台，在入台前後你也要遵守台灣各項防疫要求。現在凡入境台灣，皆需出示登機前2日採檢的陰性檢測報告，並在隔離或檢疫期滿前1日進行核酸檢測（PCR）。

而從3月7日開始，台灣入境檢疫隔離已縮短為10天（入境隔天為第1天），若能符合1人1戶要求便可進行自家（或親友居所）隔離，否則必需入住合法的防疫旅館；而在10天隔離結束後，也要有7天自主健康管理，期間進行兩次快篩檢測，整個過程簡稱「10+7」。

嚴禁親友接機

除了基本防疫要求，入境後也要注意其他防疫細節，例如旅客抵達台灣機場後，僅限乘搭「防疫專車」離開機場，而專車不設事先預約，旅客可按機場大廳指引前往登記乘車；但更要注意是，旅客嚴禁親友接機或乘搭公共交通工具，違反者會被嚴厲罰款。

曾經確診可入境嗎？

還有如果曾經確診，病發日必須早於登機前2個月並已無症狀；又或病發日早於登機前10天，就必須連續取得2次呼吸道檢體檢驗 SARS-CoV-2為陰性，而2次採檢必須相隔24小時以上才可入境。