格林美｜19歲小天后Olivia Rodrigo掃3獎成大贏家

《第64屆格林美音樂獎》賽果塵埃落定,19歲美國小天后Olivia Rodrigo掃走3獎,包括最佳新人、最佳流行女歌手、與最佳流行大碟,成為大贏家。

Olivia致詞時多謝父母:「當我9歲時,我同媽咪講我會成為奧運體操選手,即使我連側手翻都唔係幾做到。之後個禮拜,我又同佢講我要贏格林美獎,佢好支持我,即使我幾肯定佢只係當我小朋友發夢。我想多謝媽咪支持我所有夢想,無論佢哋係幾咁瘋狂。我亦都想多謝媽咪同爹哋,佢哋見到我贏格林美獎同見到我細個學識倒後行,係同樣咁為我自豪。」

而美國樂隊Foo Fighters的50歲鼓手Taylor Hawkins約一周前被發現暴斃於酒店後,樂隊贏得3獎,包括最佳搖滾歌手、最佳搖滾歌曲與最佳搖滾大碟。由於樂隊因成員之死取消出席,主持Jimmy Jam代為領獎,表示為他們祈禱。由美國天王Bruno Mars與美國饒舌男歌手Anderson .Paak.組成的組合Silk Sonic,憑大熱歌曲《Leave the Door Open》奪得年度歌曲、年度作曲、最佳R&B歌手與最佳R&B歌曲共4獎,夠晒威!

【《第64屆格林美音樂獎》部份得獎名單】

年度大碟:Jon Batiste《We Are》

年度歌曲:Silk Sonic《Leave the Door Open》

年度作曲:Silk Sonic《Leave the Door Open》

最佳新人:Olivia Rodrigo

最佳流行歌手:Olivia Rodrigo《driver’s license》

最佳流行組合:Doja Cat featuring SZA《Kiss Me More》

最佳流行大碟:Olivia Rodrigo《Sour》

最佳搖滾歌手:Foo Fighters《Making a Fire》

最佳搖滾歌曲:Foo Fighters《Waiting on a War》

最佳搖滾大碟:Foo Fighters《Medicine at Midnight》

最佳R&B歌手:Silk Sonic《Leave the Door Open》/Jasmine Sullivan《Pick Up Your Feelings》(平手)

最佳R&B歌曲:Silk Sonic《Leave the Door Open》

最佳R&B大碟:Jazmine Sullivan《Heaux Tales》

最佳饒舌歌手:Baby Keem featuring Kendrick Lamar《Family Ties》

最佳饒舌歌曲:Kanye West featuring Jay-Z《Jail》

最佳流行饒舌歌手:Kanye West featuring The Weeknd & Lil Baby《Hurricane》