ANSONBEAN孖師妹Marf合體拍廣告吸金

同樣是《全民造星》出身的ANSONBEAN（陳毅燊）與師妹邱彥筒（Marf），最近合體為護膚品牌拍廣告，本身是老友的兩人，認真工作之餘在現場玩自拍、鬥整鬼臉，還自創舞蹈動作送彩蛋。

ANSONBEAN雖則年紀輕輕，但對護膚非常講究，更自有一套非常有系統的「偷懶」秘方，他說：「其實我細細個都唔注重護膚，但當去到中學時，發現自己生暗瘡，就走去問媽咪，開始面部清潔，之後再用唔同嘅護膚，到我參加《造星》入行後，就開始由簡單到嚴格嘅護膚程序，由開始只用潔面、化妝水，依家我會用一系列適合自己嘅護膚品，慎防自己放到亂晒就會懶唔去用，我會將佢哋放喺鏡前面、順住護膚程序排列好晒，而一星期7日嘅mask亦會排列喺另一邊位置，label好晒，啱晒我呢啲懶人。」

原來他與Marf3年前曾屬同一舞團，亦同是外籍跳舞老師Jervin的學生，出於同門，早已熟落兼夾嘴形，二人首次合作拍廣告，他說：「之前我哋係同一隊crew，一星期會練舞一次、表演呀。今次拍呢個廣告其實都幾搞笑，突然同一個入行前已經識嘅朋友一齊拍一個廣告，有好多回憶，又可以玩住拍，唔似拍緊嘢，雖然攰但係都好開心嘅。」二人無所不談，就只是不愛談工作，他還反指Marf是他的「師姐」，期待未來有更多合作機會。