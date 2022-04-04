成張天賦心儀類型女仔！陳濬樺堅稱單身唔怕再合作

與歌手張天賦（MC）傳緋聞的KOL陳濬樺（Santis）與34D女星葉俙賢（Amber），今日（4日）出席NFT交易平台活動，並宣布推出NFT產品，2人表示產品以相片為主，大多是生活照及藝術照，問到會否有性感相作招徠？2人都大賣關子，之前Santis被拍到與MV逛超市而傳緋聞，問她會否在超市取景，她帶點尷尬表示問題好風趣。

至於可會邀MC合作推出NFT產品，她說：「未有合作機會。大家都冇聯絡。（行完超市就冇聯絡？）過咗去冇謂講，依家專注學業，我今年大學4年級，仲有半年就畢業。」她透露在大學主修全球創意產業，副修法文，畢業後想集中在網上視頻方向發展，現時是自由身，她強調與舊公司是和平解約，並非不歡而散，不過其前度兼工作拍檔「熊仔頭」在社交網指：「天蠍座嘅女人真係好恐怖。」疑暗寸她，Santis說：「我哋好耐冇聯絡，係和平咁做番朋友，只係咁啱我係天蠍座。」不過她隨即改口指對方只是前同事關係而已。

問到跟MC是甚麼關係？她說：「藝人之間嘅朋友關係。（如果佢搵你再拍MV，你冇問題？）呢個係好好嘅工作機會，有會珍惜。（MC話過你係佢嘅心儀女仔類型。）多謝可以成為佢嘅心儀類型。（佢係咪你心儀類型？）我以學業為重，冇留意心儀類型，我依家單身。」另外，Amber稱現忙於網上視頻工作，以拍攝生活和飲食為主，尤其介紹靚餐廳，好讓男生帶女友去打卡。