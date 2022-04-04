東華三院蔡榮星小學　領袖搖籃　九月遷新址

【特約報道】東華三院蔡榮星小學於2020年9月1日正式命名，在2018年開校時曾暫名為東華三院水泉澳小學，至今已在美林邨渡過4個春秋。今日舉行平頂禮，慶祝校舍將於9月搬入水泉澳。新校舍佔地9,000平方米，工程進度理想，現時清晰可見主要教學大樓的外牆顏色以及基本設計。新校舍周圍遍布樹木生態，環境開揚清幽、空氣清新。學校辦學以來，實踐正向教育，營造快樂校園，新校址的地理位置非常符合辦學理念，適合學生在此地進行多元學習。梁敦瑜校長以及全校師生均很期盼搬去新校，覺得就像搬新居，同時梁校長也很感激籌備小組每一位成員的付出。

寓教於樂 特色課程

為了創辦一所培育學生具領袖素質的「明日領袖學校」，學校透過多元創新的教育讓學生能夠具備認識自我、廣闊視野、適應世界轉變、良好公民意識、人際溝通能力、正向的個人素質，以及多元智能以及健康體格。梁校長指：「這些素質有助培育應變能力強的學生，堅强面對複雜多變的未來世界。」學校會定期舉辦多元課程，讓學生能夠親身體驗不同活動，培養學生興趣以及保持學生身心健康。疫情之前，學校上午進行中、英、數等的常規課程，下午就會舉行特色課程。疫情令學校轉變了教學模式，但特色課程仍然保留，梁校長表示：「疫情過去之後，就會恢復特色課程時間。」

所謂特色課程，包括結合正向教育及體驗性探究學習的遊歷及全球公民課程、培養多元興趣的專家入課以及探索科學與科技的STEAM Education。最特別的專家入課理念會融入音樂、體育及視藝的常規課堂，透過邀請專業導師、教練到學校向學生授課，讓學生能夠在學校學到專業知識。專業導師也會在課餘時間對學生進行訓練，讓他們能夠鞏固知識，將來有更好發展。2021 年年尾，「亞馬遜生物教室」邀請了專業的中學科學教師及飼養員，帶來各類爬行類昆蟲類動物讓同學們可以認識及愛護動物。學校現時的特色課程有編程班、英語話劇、敲擊樂器班、長號等，這些課程囊括音樂、藝術、科技、語言等範疇，可以讓學生發展多項興趣。

積極參與 多元活動

學校積極培育發展多方面人才，啟發學生多元興趣及鼓勵參加不同的校內外比賽。校內活動有常識科的「生活技能大比拼」，這個活動旨在鼓勵同學多參與家中事務，同時也鼓勵同學「自己的事自己做」。而「心靈樽學生工作坊」則由導師帶領學生使用「心靈樽」，透過專注看樽內亂跳亂飛的閃粉慢慢沉澱到底，有助同學的心情回復平穩。活動可以教導同學們控制情緒，專注當下的時刻，有助提升專注力、情緒管理及面對壓力的能力。

校外比賽方面，同學們屢創佳績；如學校U8 及U10 男子足球隊參加Gadget 冬季足球賽，兩組都贏得冠軍，贏得獎項之餘，同學們亦從比賽中獲得寶貴的實戰經驗，爭取在下一次比賽有更出色表現。至於「屯門區5 人足球賽」，在激烈競爭之下，男同學們經過兩場初賽，以一勝一負出線進身碟賽，獲得碟賽冠軍。而於2021 年首屆「城市創科大挑戰」小學組的「保持社交聯繫」議題上，由梁文瑄同學獲得冠軍及「我最喜愛獎」，她指獲得獎項十分開心！但其實一開始參加比賽時可未想過要取得獎項，只是想表達對家中老人的關懷以及解決獨居長者的生活問題。她分享：「在疫情期間，我沒有機會探望長期臥床的祖母；加上她是獨居老人，家人無時無刻都十分擔心。參加這個比賽只是將我一直在腦袋裏構思的機械人── 銀髮『腦』友記概念向大家呈現出來，希望能夠在疫情期間拉近人與人之間的距離。

新校設施 展望未來

新校舍佔地面積9,000 平方米，規模面積較大部分津貼學校大，內有30 間課室、6 間特別室、兩個籃球場等。為配合課程發展，學校十分重視新校舍的硬件設施，因此升級了電腦輔助教學室、常識室、語言室及圖書館；擴大了的圖書館是全校資源中心，也是學生接收不同資訊的地方，能夠促進學生的自學能力，也能為各科課程提供教學所需資源。語言室可以給予學生一個地方學習語言，培養學生有更强的語言溝通能力。此外，梁校長透露，配合新校舍環境特色，將會發展體育科的攀石、田徑及健身等活動，學校亦會提供更豐富及優質的體育學習環境予學生，促進他們正向身心發展。

梁校長表示：「搬離美林邨不等於將舊校舍發生的所有事情清光，而是把舊校舍的回憶帶到新校舍。聯繫新舊校舍，延續辦學願景。現時舉辦告別舊校園活動，讓曾經在美林邨活動過的學校師生再次認識美林邨，留下美好深刻的回憶。」她續指：「新校舍在山上，學校的每一個人就好似爬山一樣，每一步都在向上。」學校擁有活力年輕的團隊，師生之間關係非常融洽。希望學生回憶在小學讀書的日子，會想起關心他們的校長與老師，以及愉快的學校生活。

無懼逆境 開拓網課

現時疫情持續，為了配合教學新常態，學校改變了活動與教學方式，除了舉辦不同的網上課程讓學生在家中也能夠獲得知識，學校也會定期舉辦活動聯絡師生感情。農曆新年期間，學校舉辦了一系列網上拜年活動，例如在班主任的帶領下一起邊Zoom 邊吃團年飯、遊花市等，師生們對活動反應非常熱烈！

另外，學校有感於疫情下有許多學生運動量不足，開始出現不健康的體態，於是設計出一套適合網上教學的體育課程，在網上分享體育學習資源，鼓勵學生在家運動以及複習運動技能。學校更推出「A-Z Fitness武林大會」，設計出居家環境可做的運動、動作容易記和做、英語動作指令、配合小學體育課程以及能夠持續運用的體適能活動。