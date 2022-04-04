本日日本：粉絲必住！反斗奇兵酒店東京迪士尼開幕

以東京迪士尼樂園、東京迪士尼海洋兩大主題樂園為中心的住宿型主題度假區東京迪士尼度假區，將於明日（4月5日）有東京迪士尼反斗奇兵酒店（Tokyo Disney Resort Toy Story Hotel）正式開幕！該酒店是區內第五間酒店，亦是全球第二間以Pixar電影《反斗奇兵》（Toy Story）為主題的酒店，酒店門口廣場Slinky Dog Park及Toy Friends Square有巴斯光年、胡迪、彈簧狗等一眾角色立像，讓人恍如走進動畫世界，親身經歷《反》的故事。酒店大堂同樣悉心設計，用上很多元素布置，例如巨型顏色筆、遙控賽車等，小朋友一定覺得雀躍。酒店樓高11層，提供595間客房（分別有575間標準客房及20間高級客房），每房可容納2至4位客人入住，客房設計靈感來自電影中安仔的房間，包括藍天白雲牆紙、白底黃星星窗簾及天花板的星形燈等等，牆上亦印有一眾角色的圖案，包括胡迪、巴斯光年、抱抱龍Rex等，有角色們一起共度假期，令人分外開心。至於餐飲方面則有以勞蘇為主題的Lotso Garden Cafe，提供自助早餐及晚餐，另有大堂有兩間手信店讓你買個痛快，房價每晚28,500日圓起（約HK$1,824）。