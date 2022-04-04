糉有早鳥優惠　超抵價預早籌謀

明明6月4日端午節，距現時仲有兩個月時間，正常唔使包定糉架？係，仲有品牌率先推出早鳥優惠，以超抵價畀大家「預早籌謀」，到時送禮自用都無問題！

家鄉口味

連鎖品牌美心由即日至4月10日推出「優先價65折」，選購各款端午糉及套裝的電子禮券，如珍寶Size的原粒瑤柱裹蒸糉、精緻裹蒸糉、嘉興糉、家鄉靚糉‧孖寶套裝（一品家鄉糉、貴妃豆沙糉 ）、原粒瑤柱裹蒸糉‧經典套裝（原粒瑤柱裹蒸糉、桂花豆沙糉、貴妃豆沙糉）、尊貴薈萃禮盒（原隻鮑魚瑤柱糉、嘉興糉、一品家鄉糉及貴妃豆沙糉）等，並於5月21日至31日期間於分店自取。

經典款式

另一間本地老字號唐餅店奇華也推出早鳥優惠，由即日至4月30日期間推出「五月糉禮券」和貼心配搭的「種糉滋味」套裝禮券，選購任何「五月糉禮券」兩張即可享優惠價，包括雙黃金華火腿瑤柱裹蒸糉禮券、金腿鹹肉糉禮券及陳皮豆沙梘水糉禮券，當中的金腿鹹肉糉更是今年新品呢！而「種糉滋味」套裝禮券則有3款口味，分別是「雙黃金華火腿瑤柱裹蒸糉」、「極上珠姐XO醬五花腩肉糉」及「陳皮豆沙梘水糉」。品牌會員於早鳥優惠期間選購任何糉券滿指定金額更可額外送電子優惠券！