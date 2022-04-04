與妹宿一宵　慾火高燒

日本AV界有好多以男女共度一宵嘅題材，叫做宿泊系列，當中唔一定係男方做主動，好多時係因為女方慾求不滿而主動勾引男方上床，仲由夜晚砌到第二朝早，慾火不斷燃燒！

飢渴女上司

喺Premium出品嘅《我被癡女連績要求中出》中，女部長川上奈奈美同女課長竹內有紀帶同男下屬翔太出差，點知傾完生意之後，新幹線列車卻因事故而停駛，三人只好租住酒店住一晚。正所謂男女受受不親，翔太初時覺得兩女一男同房唔係幾好，但係兩位女上司表示唔會介意，仲嚟個三人同床添！之後，奈奈美瞓瞓吓被聲音嘈醒，發現原來有紀已經成功勾引翔太激戰，佢當然唔抵得，於是加入戰團嚟個3P大混戰！由於兩位女上司一直都芳心寂寞，令慾火一發不可收拾，不斷喺翔太身上呵索快感，而翔太為咗滿足佢哋幾乎搞到精盡人亡！

以下犯上

喺Ideapocket推出嘅《因出差遇上豪雨而與童貞部下突然同居》入面，桃乃木香奈同男下屬俊介出差回程嘅時候，突然遇上百年一遇嘅豪雨，最慘就係乜車都冇得搭，搞到返唔到屋企，於是兩人就去咗酒店過一晚。鹹濕仔俊介仔見到女上司香奈淋到濕晒若隱若現，居然以下犯上，撲上前嚟個霸王硬上弓，仲要中出收場！不過香奈竟然冇嬲，反而被俊介嘅雄風征服，更被喚起旺盛慾火，於是同對方不停激戰，由床上玩到梳化，再玩到入浴室，直至天光為止，唔知佢哋之後仲有冇精神返工呢？

因利成便

BeFree推出嘅《我被慾求不滿的女店長勾引》，講述後生仔石橋喺一間便利店工作，有一晚因為遲咗收工，結果搭唔到尾班車返屋企，咁點算呢？唔使驚！原來巨乳女店長朝倉心奈亦同佢一樣，於是就帶石橋一齊食消夜兼飲酒，之後就去附近嘅酒店過夜。一入到房，帶幾分醉意嘅心奈主動向石橋又攬又錫，面對又索又好身材嘅心奈，石橋梗係唔會抗拒，更盡力滿足阿妹添！原來心奈一直都忙於工作，搞到慾火抑壓已久，今次難得同石橋共度一宿，梗係唔放過機會，同精力旺盛嘅後生仔盡情激戰，滿足私慾啦！

簡評

運氣話嚟就嚟，能夠同美女共度一宵實在機會難得，不過作為男人唔使諗咁多，一切都順其自然就好，時機嚟到好事自然會發生！今次為大家介紹嘅宿泊系列，當中嘅激戰好多都係自然上演，唔會有太多牽強情節，而本仙最鍾意川上奈奈美同竹內有紀合演嘅《我被癡女連績要求中出》，原因係兩女嘅表現夠飢渴夠放蕩，仲有有紀偷偷瞞住奈奈美激戰嘅鬼竄床戰，場面相當刺激，亦令作品增加趣味。