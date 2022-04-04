蘇皓兒被嚇窒！伍詠薇《金宵2》又瘦又醜「報仇」

「實力派」伍詠薇（伍姑娘）近日於無綫新劇《金宵大廈2》演家庭主婦，由於只是兩集單元故事，難怪伍姑娘日前接受東網專訪時，也直指唔夠喉，不諱言入行至今演過無數次母親角色，最誇張一次是演黃宗澤母親，惟二人真實年紀僅相差11年，她也毫不介介意，認為作為演員不應有包袱。

其實今次伍姑娘參與《金2》，基程度上可說是契細佬陳山聰間接撮合，她說：「記得山聰擺喜酒時見到呢套劇監製，有提過想演單元，後來佢真係搵我，仲同編審口述講個故事，已經好震撼，但2集古仔好多嘢要表達，我認為起碼8集，所以要2集去講個故事，壓力來自呢度。」

減磅營造貼地角色

談到與新一代演員蘇皓兒演母女，伍姑娘透露雙方事前不認識，故進行首次圍讀時，也感到對方緊張：「新人對住我哋都緊張，會覺得我氣場大，明白嘅，所以我主動同佢對好多戲，對得多都有用嘅。」為營造其貼地角色，伍姑娘於開拍前也特別減磅：「本身49公斤，跌到去47公斤，我一直都Keep住Under Weight，到拍嘅時候再脫水，皮膚唔上妝，嘴皮甩晒，不過我妝都唔補，同埋啲戲服肉酸到呢，真係報晒仇！不過一身造型幫到角色好多，每日穿起套戲服已經『上身』，見到個女爛面造型已經知點處理。（如果要你演爛面接受到？）我可以，有啲演員好多包袱，有啲又唔可以有小朋友，會覺得第時返唔到轉頭，但其實外國演員見劇本好乜都得啦！」

見證山聰成長

與山聰自2003年後再次合作，伍姑娘坦言雙方雖然僅得幾場對手戲，但認為可以攜手合作已感開心，更指多年來見證對方成長：「睇住佢演戲進步，亦正亦邪樣令到觀眾接受，之後轉型正氣又得，呢套劇佢好主力，所以唔得閒同我玩，不過我都會喺某啲集數度出現。」近年多主持節目的她，被問到可有劇癮？伍姑娘表示一直喜歡演戲，只是觀眾較喜歡她綜藝的一面：「佢哋話我似徐熙娣（小S），因為香港尺度有限，所以我都會樂而不淫，其實之後希望市場唔只香港，不嬲鍾意內地拍嘢，可以專心啲，又可以儲錢，唔使開工又可以Book個司機去睇風景，成件事好新鮮。」

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