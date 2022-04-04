陳庭欣樂做接線生　姚子羚名正言順馬拉松式煲電話粥

早前陳展鵬和太太單文柔參與無綫電視聯同全港抗疫義工同盟合辦《共渡疫境 暖心大行動》，向有需要人士送上暖心福袋及設熱線中心後，無綫再有近300職藝員響應，參與陳庭欣、麥美恩、黃美棋、黃婧靈、梁芷珮、李旻芳、何沛珈、關嘉敏、葉蒨文及李芷晴等。

當中陳庭欣更是第二度參與充當義工，她分享接聽熱線趣事時笑指，曾有市民表現雀躍地競猜她是哪位藝人，更認出她是前香港小姐，傾談氣氛似家人朋友，十分愉快。而麥美欣則表示沒想過接線生工作竟這樣繁忙，熱線響過不停，反映活動真的可以幫助到很多有需要的人士。

至於陳山聰、姚子羚、袁偉豪、黃建東、黃嘉雯、林凱恩、蔣家旻、朱智賢、邵珮詩、蘇韻姿、曾淑雅、胡美貽、邵初、郭柏妍、關楓馨及梁凱晴等。陳山聰分享首次體驗接線生感受，除了要不停接電話外，最深刻感受是有機會接觸多位長者，互相給予對方正能量，又能夠為公公婆婆紓困感到倍添意義。姚子羚則形容接聽熱線電話為「馬拉松式煲電話粥」，並同時可以幫助到很多有需要的人。袁偉豪亦有分享接線時遇到的突發事件，他接到一位言語不清和網絡線路不穩的市民來電，為了盡己所能為市民解困，他立即想到同時使用另外一部電話致電對方以即時核實各項資料，確保該名市民能夠成功登記並獲得支援，充分表現出耐心及助人為本的精神。