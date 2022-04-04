Alice Goodwin傳奇英模　晒胸吸金

唔同地方嘅索女都有唔同嘅氣質，好似嚟自英國嘅傳奇裸模Alice Goodwin咁，憑住優雅嘅氣質及迷人嘅身段而爆紅。至於點解佢會同傳奇扯上關係呢？依家一齊嚟睇吓啦！

火速爆紅

想知道佢點傳奇法，就要先從佢出道前嘅故事開始講起。喺英國出生嘅佢，自細夢想成為教師，為咗達成夢想，佢一直努力讀書，更喺大學修讀教育學士學位。Alice Goodwin坦言當時自己亦係咁諗，一切就係從大學三年級嘅暑假出現大轉變。

當時佢計劃大學畢業後再讀埋碩士，就全心投入教育工作，嗰年趁住暑假到海灘游水，身穿比堅尼嘅佢，正享受日光浴之際，突然有個陌生男人走埋嚟搭訕，佢本來諗住趕走對方，點知對方原來係一間著名成人模特兒公司嘅經理人，兩人經過多次洽談後，佢終於決定放棄當教師嘅夢想，2008年正式投身裸模界，先後為多本男士雜誌如《Zoo Weekly》、《Nut》等拍攝火辣寫真，憑住迷人嘅樣貌及身材而人氣急升。及後佢為咗令身材更加激凸，將32F上圍僭建成32G，並且成功踩入美國裸模界。由於佢喺短短日子火速爆紅，因而被喻為英國傳奇裸模。

專注搵銀

雖然Alice Goodwin係打假波，但係人氣卻愈嚟愈高，佢嘅名字喺網上每月被搜尋超過1萬5千次，呢個數字相當驚人，絕對係人氣高企嘅最大證明。喺2010年佢更攀上事業高峰，頻頻喺各大雜誌及社交平台上亮相，又經常喺電視節目擔任嘉賓，不過講到話題性，始就及唔上佢嘅戀情咁吸引。

話說2014年佢同英國球員Jermaine Pennant結婚，自此便開始慢慢淡出裸模界，更頻頻以夫婦檔喺各大媒體亮相。直至2018年兩夫妻參演真人騷《Celebrity Big Brother》時，Alice Goodwin發現丈夫跟名模調情，令婚姻亮起紅燈，2020年4月更終告離婚。不過離婚後佢冇重投裸模工作，反而喺Onlyfans開設頻道，實行以超性感影片及寫真相吸金！

Profile

出生地：英國

身高：172cm

三圍：32G-26-34

Alice Goodwin全身投入工作後嘅第一步，就係搞Onlyfans平台，只係佢亦深明社交平台嘅重要性，故此經常喺社交網跟粉絲互動，當然亦唔少性感福利相及影片。雖然佢今年已經踏入3字頭，但係身材及樣貌仍然保持得相當弗呀！