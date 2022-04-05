【是日通勝】

農曆三月初五

壬寅年 甲辰月 戊子日

吉時：中午11時至1時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：交易、嫁娶、會友

忌：安葬、入宅、伐木

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：15、18、31、37

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：事業發展遇阻力，只要相信自己，問題不大。

金牛座：休息是為了走得更遠，多用淺橙色有助開運。

雙子座：情緒不穩，容易講多錯多，今天宜保持沉默。

巨蟹座：為了完成某件事而透支體能，身心壓力大增。

獅子座：在無謂事情上花了太多心力，既無奈又無助。

處女座：待人接物要顧及別人感受，諸多挑剔無好處。

天秤座：頭頭碰着黑，不妨向友人求助，可走出困境。

天蠍座：已有伴侶者易有出軌欲望，小心惹上爛桃花。

人馬座：退一步海闊天空，不要讓自己捲入意氣之爭。

山羊座：萌生創業念頭，落實計劃前最好向前輩請教。

水瓶座：情緒不穩，信心不足，遇到逆境易被打沉！

雙魚座：抽空與家人閒聊，或能為內心困惑找到答案。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）牛 桃花旺

（跌）馬 多是非

鼠：幹勁十足，做事快靚正，易獲上司賞識。

牛：桃花旺，單身者宜把握，有望墮入愛河。

虎：事業順利，一切在掌握中，可名利雙收。

兔：運勢平平，工作遇阻滯，弄得頭昏腦脹。

龍：有機會一展所長，不管做甚麼都易成功。

蛇：運勢佳，事事順心，工作表現如有神助。

馬：是日沖煞，易說錯話，得罪人也不自知。

羊：事業運不穩，要提防小人在背後放暗箭。

猴：財運好轉，努力工作可換來豐厚的收入。

雞：工作繁雜，易顧此失彼，處事要分輕重。

狗：求財要量力而行，貪心有可能得不償失。

豬：獲財神爺眷顧，毋須為錢銀問題而憂心。

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

無敵大海景破財屋

無敵大海景是很多人追求的夢想家居。在風水學上，水管財氣，而水也有好與壞的分別，如果選擇不當，這個會是無敵大破財的海景。

海景太大，甚至乎一望無際，視覺無疑是舒服，但荷包就不太舒服了，因為水勢過大，形成空檔冇收，反而會搵錢艱難、入不敷支，做生意的，如果運氣稍有不順，嚴重會出現破壞的情況。所以在選擇海景的時候，最好前面有些小島嶼，那就可以幫助阻水截氣，財氣就得以積聚。

如果小島嶼的形狀呈現幾個小山峰，形狀如筆架的就更好，可以催旺文昌。

由於水是流動的，所以我們必須選擇靜態的水，最好就是看不見它的流向、郁動為佳，那就代表財運同樣也會穩定。

相反，水面波濤洶湧，甚至乎經常打起白頭浪，那就屬於不吉，形成財運反覆、難聚易散。而水的流向，非常重要，其中一種水勢，是向着自己流入，這叫收逆水，代表財運歸向自己。就以荃灣西為例，水勢由藍巴勒海峽經大嶼山流入，這個格局容易速發，但必須要住在中高層才會有利，反而住得太低，縱使得財，但也會多病痛。