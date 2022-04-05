愈剝愈甘！白雲爆去年離婚：再找個就好

有咪神之稱的女藝人白雲於2016年跟前港男江俊霖（Kelvin）拉埋天窗，不過最近盛傳婚姻觸焦，有指她感到夫妻無法相處，為逃避對方更一度返內地工作兼搬屋，雖Kelvin曾試圖挽救婚姻但不果，最終於去年離婚收場。

白雲於2012年成為無綫旗下藝人，以35E導彈身材為人熟悉，她於2016年跟拍拖5年的Kelvin結婚，當時筵開38席婚宴，可惜未能敵過7年之癢的魔咒，最近有傳他們已於去年離婚，雖然他們一直將事件低調處理，但在圈內已是公開秘密，雙方的好友亦知情。

據知，前年2人婚姻已響起警號，白雲發現雙方性格不合，相處出現問題，加上她喜歡走性感路線騷身材，但男家長輩卻不想她打扮太性感，令白雲愈覺兩人難以長久走下去。她曾為避開老公，北上內地工作一段時間，之後又搬離愛巢實行「分居」。然而Kelvin對愛妻感情深厚，一直積極挽救雙方關係，試過化身龍友在公眾場合為太太影相，白雲亦一度心軟嘗試再跟對方磨合，但問題始終沒有解決，最後下定決心離婚。之後她繼續孔雀開屏在社交網狂Po性感相，又不時發表單身論，在今年情人節時她便曾留言：「單身的朋友們，沒關係，反正情人節還有幾個小時就過了。分手的就更沒關係了，再找個人轟轟烈烈愛一次就好。」又上載與友人討論愛情的截圖。

好友默契齊封嘴

而東網早前影到白雲在尖沙咀出席完活動後與助手離開，未幾2人分道揚鑣，留下白雲落寞地乘的士離去，全程未見Kelvin身影。

至於白雲的圈中好友朱晨麗、阮兒，對好友離婚一事默契地封嘴，阮兒表示：「冇八卦朋友私人事，你哋都係問番本人啦！」而在白雲婚禮做姊妹兼接到花球的劉溫馨同樣避談：「人哋私人感情事，我冇回應。」至於Kelvin好友黃建東回覆說：「婚姻係兩個人之間嘅事，人生路仍很漫長，希望大家畀啲空間佢哋。」