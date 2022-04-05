東方日報C1：V@BTS情挑Olivia　GaGa唔執輸爭住攬

紅遍全球的韓國天團防彈少年團（BTS）於《第64屆格林美音樂獎》雖然失獎而回，但搶盡風頭，被譽為「全球第一帥」的成員V（金泰亨）以高超「撩妹術」成功冧掂兩代天后！他獲38歲樂壇天后Lady Gaga送抱，又跟19歲小天后Olivia Rodrigo咬耳仔。而Olivia一圓奪獎夢想，掃走3獎成大贏家！

全球矚目樂壇盛事《第64屆格林美音樂獎》因疫情延期兩個月，終在香港時間昨早（4日）於美國拉斯維加斯舉行，連續兩年入圍、打破韓國歌手紀錄的BTS，以單曲《Butter》角逐最佳流行組合，全員西裝骨骨出席，之前確診的成員J-Hope及上周二宣布染疫的Jungkook也極速痊愈歸隊，7子現身紅地氈時引起極大騷動，尖叫聲此起彼落。

典禮上，BTS以全黑西裝獻唱特務版《Butter》，Jungkook更游繩從天而降，其他成員則在台下分散而坐，期間成員之一、被譽為「全球第一帥」的V主動情挑身旁的美國小天后Olivia Rodrigo，盡顯「撩妹術」，主動埋身咬耳仔，Olivia初時含羞答答微笑，未幾愕然O嘴，原來V施「魔術手」在其背後變出一張卡片，女方一臉不可思議，並心花怒放的和V四目交投，男方Chok爆將卡片飛向鏡頭。之後各成員上台勁歌熱舞，恍如置身特務片中，邊跳邊避開激光陣，期間J-Hope落樓梯時不慎向前仆，幸好他很快取回平衡，未有跌倒當場。

Olivia奪3獎大贏家

V和Olivia這對俊男美女的調情互動，其實是BTS表演時的其中一個橋段，Olivia正好坐在施「魔術手」的V身旁，所以才造就這經典一幕，然而V的「撩妹術」令殿堂級樂壇天后Lady GaGa一樣中招！V和Lady GaGa在台下碰面時初禮貌抱抱，未幾Lady Gaga主動錫錫V的面龐，而合照時V更從後擁抱！雖然BTS不敵Doja Cat及SZA失落獎項，但是V「一箭雙嬌」，先後冧暈大小天后，迅即令網民暴動，議論紛紛！

年僅19歲的Olivia在頒獎禮盡領風騷，奪得最佳新人、最佳流行女歌手與最佳流行大碟共3獎，她致詞時說「最大的夢想成真」及多謝父母：「當我9歲時，同媽咪講我會成為奧運體操選手，即使我連側手翻都唔係幾做到。之後個禮拜我又同佢講我要贏格林美獎，佢好支持我，即使我幾肯定佢只係當我小朋友發夢。我想多謝媽咪支持我所有夢想，無論係幾咁瘋狂。我亦都想多謝媽咪同爹哋，佢哋見到我贏格林美獎同見到我細個學識倒後行，係同樣咁為我自豪。」她在後台受訪時發生「意外」，拿着3個獎項時不慎跣手，其中1個獎項當場跌爛，有網民笑她可能被V冧到神不守舍！

GaGa隔空見拍檔感慨

至於Lady GaGa表演兩首與95歲老牌男歌手Tony Bennett合作的歌曲，由於Tony患認知障礙症，無法到場，但也以視像方式介紹女方出場，她看到大螢幕上播出她與Tony的昔日合照，十分感慨。

另外，美國樂隊Foo Fighters的50歲鼓手Taylor Hawkins上月底於酒店暴斃，樂隊因而缺席，但仍奪得最佳搖滾歌手、最佳搖滾歌曲與最佳搖滾大碟。而美國天王Bruno Mars與美國饒舌男歌手Anderson.Paak.組成的Silk Sonic憑大熱歌曲《Leave the Door Open》奪得年度歌曲、年度作曲、最佳R&B歌手與最佳R&B歌曲，Jon Batiste則憑《We Are》奪得年度大碟。

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