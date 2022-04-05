Carman性感爬山　捐山窿見靈異嘢

女子組合Bingo成員Carman（關嘉敏）早前就約女仔朋友去征服高難度嘅三叉洞，着咗螢光粉紅小背心嘅佢，就話愛上山上嘅明媚風光同清新空氣，不過當佢童心未泯，貪得意走去玩捐山窿時，因為個窿實在太逼太窄，生得高大嘅佢，不得不烏低身，就係佢彎腰嗰吓，胸前春光無限，相信好多宅男都覺得佢嘅34D上圍比啲風景好睇得多。

佢接受訪問時就用「陰陰涼涼」嚟形容個山窿，仲話個窿令佢有好多幻想：「因為入面好黑，真係伸手不見五指，要開手機電筒照明，點知見到啲嘢，就係有一張小朋友嘅櫈擺咗喺個山窿嘅中間，感覺好似有人坐喺度，搞到我諗番起拍靈探節目嘅嘢，加上爬山爬到成身汗，但入到去就覺得好似歎梗冷氣咁，所以只敢喺山窿出面影相，因為驚影到其他嘢，亦都唔敢逗留太耐。」

Carman話因為自己好鍾意做運動，而爬山正係可以做到全身運動，不過因為三叉洞係非一般的行山勝地，所以當日只有一個女友人肯陪佢冒險，佢話:「我位朋友都鍾意做啲手腳共用嘅運動。」又叮嚀想學佢征服三叉洞嘅朋友，上山前一定要做足準備：「記得戴手套，水、足夠嘅糧食，非常非常重要係一對唔跣嘅爬山鞋，因為我試過着咗一對普通運動鞋，因為鞋底磨蝕咗就差啲碌落山。」

除咗去爬山外，佢更趁空檔時不停增值自己：「學咗好多嘢，好似煮嘢食咁，更研發咗好多新菜式，又去畫廊畫吓畫同做吓藝術品潔淨心靈，之前我係修讀Art，一個學期要交好多作品，逼到個人唔enjoy，但依家可以有時間做呢啲減吓壓。」不過佢嘅蜜月期終於成過去，因為無綫劇組又再復工，所以佢又要重投日以繼夜拍劇嘅日子，但有得忙係件開心事：「希望拍劇陸續有嚟，愈接愈多。」