別了獨臂刀王︱王羽台北離世　享年80歲

6、70年代著名邵氏小生、憑電影《獨臂刀》成名的藝人王羽，今（5日）晨在台北離世，享年80歲。其愛女王馨平在清晨6時許在社交網公布消息：「萬分悲痛的告訴大家，我們敬爱的父親王羽先生，在經歷了6年與病魔搏鬥之後，已於4月5日早晨，在台北振興醫院安詳辭世，享年80歲。父親為人講義氣、重視朋友。銀幕內外，他的做人處世都是鐵錚錚的俠客作風，一生精彩。抱着萬般不捨的心情，我們永遠懷念父親。亦相信他的獨臂刀- 俊朗的大俠形象，將永存於電影歷史及影迷心中。」

身在香港的王馨平接受東網訪問時，指父親上星期病況轉壞，她謂：「其實上個星期他情況轉差，我們已經有心理準備，那時已開始找機票，但因為疫情，最快的機票要這個星期才會有。我會過去台北，現在安排中。」對於未能見父親最後一面，她謂：「疫情前，我每個月都會飛台北探視他。而每次準備搭機回香港前也一定是先去探他，每次做個道别。

前天我以手機視像和他道别，當時見到他比較疲倦，但是有望着我。」王羽曾兩度中風，問到其離世原因？王馨平指：「其實二次中風之後，身體各部分機能都不是太好……呼吸衰竭。」

一代功夫巨星「獨臂刀王」王羽經歷2次中風後，分別是2011年及2015年，5年來都在台灣的醫院休養，期間不時傳出王羽病情反覆。2019年時，二女王加露在網上談到爸爸情況，指爸爸行走需靠輪椅、進食需靠鼻胃管、日夜需要有人翻身拍痰照護的失智老人。而去年有指佢秘密出院，並搬到醫院附近的復康新居。

原名王正權的王羽，首部擔正的電影為《虎俠殲仇》，1967年獲已故導演張徹力捧主演電影《獨臂刀》，票房達129萬港元，刷新當年香港票房紀錄。王羽曾執導及監製多部電影，1971年跟日本男星「盲俠」勝新太郎合演《獨臂刀大戰盲俠》，又拍了多部獨臂刀系列的電影。息影近十五年，2010年王羽「出山」拍攝電影《武俠》，和甄子丹飾演父子，2013年憑電影《失魂》獲得台北電影節最佳男主角殊榮。

淡出影圈時王羽改而從商，身家豐厚的他1994年以一億元台幣買入台灣新北市1,100坪土地，豪擲3億台幣自建有地下室的兩層豪宅，裝修如王宮般金碧輝煌，現時該地段已升值至逾14億台幣（約3.3億港元）。