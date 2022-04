無綫藝人林子善在內地拍戲,已經離港兩個多月的他,連日前結婚周年也未能跟太太Kary慶祝,他上載夫婦二人昔日去旅行的舊照,大晒老婆穿比堅尼的性感水着,背景是藍天碧海,他寫道:「老婆今日係我哋結婚4周年,話咁快過咗1461日,雖離港工作不能夠同你慶祝,我會努力搵錢,疫情好番補慶,I LOVE YOU MY QUEEN。」Kary也隔離放閃,並留言:「I love you too,加油,同小乖乖等你返嚟。」sweet到爆。

子善有份參與《金宵大廈2》其中一個單元演出,該劇昨晚首播,雖然忙於在內地開工,但他不忘為劇集宣傳,他表示自己都好期待《金》劇出街,希望觀眾都鍾意。

之前香港因為疫情嚴峻,健身室都要關閉,想操練都難,見他在中山石岐一間Gym內豎晒手指公話:「堅正,好耐未試過操得咁爽。」他的香港朋友睇到個個都恨到心癢癢。