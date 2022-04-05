隨時婚變！琦溫斯莉同邊個巨星拍戲最令老公呷醋？

奧斯卡金像影后琦溫斯莉（Kate Winslet）唔經唔覺入行已有30年，當然大家最熟悉一定會係佢主演嘅史詩式愛情災難片《鐵達尼號》（Titanic）！佢同男主角「阿Jack」里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）喺片中嘅短暫愛情賺人熱淚，佢哋更成為銀幕上嘅經典CP！佢哋相襯程度令好多影迷都以為佢哋現實中係情侶。不過琦溫斯莉個老公Ned Rocknroll並冇因此而呷老婆醋，相反，近日佢就被踢爆對老婆另一個銀幕老拍檔祖狄羅（Jude Law）大呷乾醋，更令佢哋多年嘅婚姻出現裂痕！

雖然祖狄羅近年禿頭嘅情況愈來愈嚴重，但喺琦眼裡呢位「老鄉」仍然係全英國最性感男星之一。佢哋先後3次合作，其中包括愛情喜劇《緣份精華遊》（Holiday）以及《世紀戰疫》（Contagion），而最近佢哋再度在電影《LEE》中合作。因而令琦老公呷醋。據知佢兩公婆之前已因為經常要居家防疫而發生唔少磨擦，而雪上加霜嘅係兩人感情最低潮嘅時期琦仲要同祖狄羅合演愛情片，兩人會喺新片中有唔少感情對手戲恐會「假戲真做」，難怪琦老公咁在意！