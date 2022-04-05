Big Bang相隔4年推新歌　歌詞講離別疑似告別曲

韓國天團Big Bang成員G-Dragon（GD）、T.O.P、大成與太陽於2019年相繼服完兵役，粉絲苦等多年，終於等到組合相隔4年合體出歌，所屬的YG事務所今年2月宣布組合將於春天以4人陣容推出新曲，而曾捲吸毒風波的T.O.P已決定不續約，但今後如有機會，仍會參與Big Bang的團體活動。

新歌《Still Life》於今日（5日）凌晨公開，隨即登上韓國主要音樂排行榜冠軍，亦在33個地區的排行榜稱冠。太陽在MV中打頭陣出場，坐在裝滿黃色花的船在唱歌，大成則以長曲髮造型登場，GD就以破格彩虹長髮示人，拿着彩虹色的雨傘起舞，T.O.P則戴住兔仔頭套扮太空人。

不少樂迷大讚Big Bang雖然已有4年沒有出歌，但依然寶刀未老，喚起集體回憶。歌曲由GD和T.O.P參與作曲填詞，講述他們在過去的四季經歷的變化和挫折，以及對於未來的希望，而當中有象徵離別的歌詞，包括「雨過天青之後，a happy end取代了悲哀」、「好好度過四季，Good bye」、「我想念哭過和笑過的少年與少女，時常想起曾經燦爛和深愛過的那個時節」、「為了遲早會再次到來的那天」，令人認為此曲是Big Bang解散前的告別曲，而MV中並沒有4人同框的場面，粉絲都大表可惜。