方力申自認精神上出軌　大爆拍親熱戲有生理反應

曾志偉與錢嘉樂主持的無綫綜藝節目《講你都唔信》最新一集邀請了盧海鵬、吳麗珠、鄧英敏、方力申、張達明及林子聰擔任嘉賓。

方力申大爆男演員拍親熱戲的辛酸，他表示：「10年前在內地拍一套戲，有一場床上戲，仲要係個女仔做主動，喺床上翻天覆地，導演話我唔叫停你哋唔好停，我除咗上身衫，對手又着得好少，最後個女仔喺我上面。後來演完呢場戲，副導演叫我對下一場戲，我話可唔可以畀我歇一下。」原來「小小方」有生理反應，他續說：「當時我有女朋友，我有咁嘅反應，覺得精神上有少少出軌。」他又指拍接吻戲不會主動伸脷，但試過有對手伸脷，他便會禮上往來回敬對方。

而盧海鵬憶述訓練習時的瘀事：「當年吳孟達提議大家去Barbecue，我年紀大又唔識，所以就冇去，點知第二個禮拜又話去，於是我就問副班長香港有邊條橋咁好玩，個個禮拜都話要去『巴別橋』，呢件事畀人笑咗半個世紀。」

至於林子聰就講起多年前在河北拍戲，他說當時正遇上50年來最凍幾日，當地只有零下31度，試過連火爐燒到手都沒有感覺。由於天氣寒冷，演員們都在戲服內穿上多件禦寒衣物及褲子。大家最不願意就是上廁所，因為怕麻煩，往往都是忍至最後一刻。他表示：「有次我話我真係頂唔順，我就快爆炸，幾個人同時都話係，於是大家一齊衝去出面去廁所，廁所大約有4、50米距離，我哋三個男人去到廁所門口前就忍唔住去咗一半，後來收工交番套戲服畀工作人員聞到一大陣味。」