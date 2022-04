停一停抖一抖　Lunch歎個精緻西意法菜

現時很多公司都WFH,但總有人要出門返工、購物,有需要都會到餐廳吃午餐。偶然出門吃飯,都想對自己好啲,來一頓豐富的西餐慰勞自己都不錯。近日有西餐廳推出新菜單,除了惹味的西班牙菜,還有意大利菜和精緻法國菜選擇,無論平日或假日都有供應,吃過飯後停一停、抖一抖,飽肚又身心滿足。

全天候意大利美饌

歐洲人一向懂得享受生活,除了親民的小食和常吃的家庭風味菜式,還有不少高級意饌。灣仔香港君悅酒店近日推出全新的菜單,除了午餐時段,還有下午3時至6時的晚午餐。星期一至五的晚午餐會有醃章魚配薯仔作前菜,主菜有龍蝦意粉配拿坡里維蘇威火山鐘擺小番茄,甜品首選密布里歐配沙巴雍。來到周末早午餐菜單,就有生蠔配蘿蔔、油甘魚生魚片及半熟水煮蛋配薯仔及水牛芝士,主菜是自家製意大利麵配杏鮑菇、意式風乾豬臉頰肉及火箭菜或2位用的土窰焗雞配羊肚菌及薯仔等,讓各位在日落前都可品味正宗的意大利美食。

加泰羅尼亞美食魅力

西班牙Tapas一向是佐酒之選,每個西班牙籍大廚都會有自家美味食譜。中環La Rambla隨着主廚Rafa Gil回歸,餐廳即時打造一系列新派加泰羅尼亞菜式。Seafood Trikini是變奏版的西班牙比堅尼三文治,用日本皇帝蟹、吞拿魚和魚子醬鮮忌廉做餡,鮮味十足。Japanese King Crab Tortilla以日本皇帝蟹一西班牙薯仔蛋餅,淋醬汁後吃,軟滑美味。另外還有加入西班牙醋漬黃椒的牛肉他他、八爪魚配日本海膽的Uni Ensaladilla,以及新口味的Morcilla & Lobster Paella “Mary Montana” 西班牙海鮮飯等美食,最後以香烤西班牙芝士蛋糕配西班牙茴香酒珍珠咖啡和其他甜品作結,盡情感受加泰羅尼亞風味。

親民法式套餐

法國菜一向講求精緻,感覺價錢高企,九龍灣法國餐廳The Lounge at LE PAN近日重開,逢星期一至五(公眾假期除外)推出「Lunch in The Lounge」3道菜精選午餐,客人現可用親民的價錢,享用是日餐湯或沙律、自選特色主菜及甜品。主菜選擇有法式雞肉卷或紅酒燉豬頸肉,加指定價錢主菜可轉澳洲Westholme和牛佐紅酒汁或招牌紅蝦意大利粉,讓客人午餐都可以感受到法式「味」力。