東冲有料到：好一個楊紹鴻

之前我參與了名為《港泰同心齊抗疫》的節目，該節目由我的好友、已移居泰國的資深製作人楊紹鴻（黃衫）一手包辦。（胡慧冲提供）

剛剛在泰國完成了一個為香港人打氣、名為《港泰同心齊抗疫》的節目。節目由我的好友、已移居泰國的資深製作人楊紹鴻一手包辦。

這位朋友雖稱自稱半退休但依然技癢兼寶刀未老，節目沒有大型布景及華麗LED屏幕，舉辦地點也不過是一所學校的禮堂，但參與的卡士及製作均十分專業，並非一般youtube短片質素，而是可媲美電視台的綜藝節目。

楊先生的專業也令人敬佩，雖然他以製作劇集馳名，但原來連炮製綜藝節目也有一手，現場的設備就跟我當年在電視台做綜藝節目時的規模一樣，有5部攝影機，也租來了吊臂，兼且Set Up了一個OB的Panel（即是用作戶外錄播的控制系統），也有專業的燈光及音響。全場有20多位工作人員聽從楊的指揮，只見他在Panel處揮灑自如，既用口Call Shot，又用手去撳Shot，完全沒有難度，絕對係專業中的專業。

部分嘉賓中，雖然也有像我一樣的業餘表演者，但在他的安排下，拍出來的片段也毫不失禮，表演項目經重複錄影，期望做到最好。當晚也有泰國歌手參與期中，雖然他們表現專業，但在楊的嚴謹要求下，一首歌的拍攝也錄了好幾次，就是為了盡善盡美。

楊兄自己也擔當了大會司儀，身兼數職。特別值得一提的就是節目中也找來了泰國八和會館的成員來表演，全部有板有眼，她們的負責人Winnie及導師周筱筠也盡情發揮，把會館最成熟的功架展示出來，水準絕不業餘！

這節目稍後更會在香港電台的電視頻道播出，希望大家屆時能支持我們的心血結晶。

其實以楊兄的功夫，絕對可以繼續炮製大、中、小Show，期望可以繼續將香港人做Show一腳踢的精神發揚光大。

胡慧冲