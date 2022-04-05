解除禁飛令！韓日台主題樂園攻略

隨着9個國家及地區的「禁飛令」解除，相信未來數月愈來愈多港人會出發外遊，放假抖氣兼散心。而日韓台是港人熱門的合家歡旅遊目的地，如今有得飛，當然是舉家出動至開心。在計劃行程時，不少得將新景點如大人細路都啱玩嘅主題樂園納入其中。

（韓國）全球首個島上LEGOLAND

以往去韓國，主題樂園選擇不外乎樂天和愛寶，不過嚟緊會再多一個選擇，就是將於今年5月5開幕的韓國首個樂高主題樂園（LEGOLAND）。樂園坐落距離首爾約100km、車程不到1.5小時的春川市內，既是全球第10個、也是第一個建於島上兼亞洲最大的樂高樂園。在面積達28萬平方米的樂園內，設有Brick Street、Bricktopia、LEGO Castle、LEGO NINJAGO World、Pirates Shore、LEGO City及Miniland共7個園區和40多種遊樂設施、表演和吃喝熱點，還有一楝提供154間客房的樂高樂園酒店（LEGOLAND Hotel），讓大人細路激發想像力和創造力。

入LEGOLAND主打當然是各式積木造型玩樂設施，首推Brick Street內的的Factory Adventure Ride，此遊樂項目是目前除紐約之外，只有在韓國才能體驗的全亞洲唯一樂高遊樂設施，在這裏你被「變身」成可愛的LEGO人仔，還可坐上小火車展開積木工廠冒險之旅。其次是在LEGO NINJAGO World體驗亞洲前所未有、最先進的4D遊戲NINJAGO The Ride。Bricktopia向來都是一大焦點，以積木自由發揮想像力為主題，除了集合一眾換上積木包裝的玩樂設施如旋轉木馬、咖啡杯及小火車外，更設有多個Workshop讓小朋友大顯身手，當中的Robotic Play Centre，可利用配搭了電腦及摩打的Lego Mindstorm系列積木，砌出可動機械人！至於Miniland園區內，利用逾千萬塊積木砌成韓國各大城市或招牌景點，當中包括首爾、江源道、釜山、濟州島及丹陽等地，要數最重量級的當然是用數以十萬計積木砌成的景福宮。每個景點都設有按鈕，按下便可讓場景中的機關活動起來，帶來意想不到的視覺效果。成人全日票收費W50,000（約HK$322），小童全日票為W40,000（約HK$257）。

(日本)小新Pat Pat彈床「放電」

今年日本首個《蠟筆小新》室內遊樂場「蠟筆小新 我的玩樂夢公園」，在埼玉縣富士見市「三井購物中心LaLaport 富士見」內正式開業。此遊樂場由Bandai Namco Amusement旗下的Pleasure Cast企劃，專為6個月大至12歲的小朋友而設，入場小朋友必須由成人陪同。

主打項目有以《蠟筆小新》故事登場的零食「Choco B」為主題、設有抱石（Bouldering）及過木橋等運動設施的「Choco B島大冒險」，亦有以動感幼稚園滑梯為靈感的超大型長頸鹿滑梯，及小新Pat Pat造型的彈床等玩意。場內還闢有一個可讓小朋友玩煮飯仔、繪畫及髹顏色的空間，以及一個為18個月以下嬰兒而設、配備安全滑梯及壁掛式遊戲設備「小葵及小白嬰兒」專區。場內商店另有多款限定小新精品，記得順道入貨。至於入場費首30分鐘¥660（約HK$42），之後每10分鐘¥220（約HK$14）。

(台灣)海世界水樂園消暑之選

位於台灣新北市的新北大都會公園，前身為二重疏洪道廣闊綠地，經過多年發展，現已變成一個與水共融的樂園，於2019年榮獲「全球卓越建設獎」肯定。攞獎後園區繼續開發更多新景點，繼一年多前新增31座堤坡特色滑梯的熊猴森樂園後，最近在旁邊闢建一個設有7種戲水設施的海世界水樂園，開放給公眾免費任玩。海世界水樂園佔地1,500平方米，與大佳河濱公園的戲水區相比還要大兩倍。園內的戲水設施以綠蠵龜、萬里蟹、澎湖章魚、海月水母、花園鰻、彈塗魚及寄居蟹等7大台灣特色水中生物為主題打造。撇除每月第2、4周的星期二休園日，每天早上10時至正午，以及下午3至7時準時放水。一家大細前來，建議先在熊猴森樂園滑番夠本，再到海世界水樂園玩水，免費玩足一整天。

（韓國）大型機動遊戲玩餐飽

樂天世界旗下第2個主題樂園，剛於3月底於韓國釜山OSIRIA觀光園盛大開幕。樂園佔地面積達15.8萬平方米，比首爾的還要大20%，是一個以Magic Forest為主題的複合式園區。園內劃分6大主題區，提供17種大型機動遊戲及近50種觀光設施，其中「Giant Digger」過山車、「Giant Splash」激流及「Giant Swing」旋轉大鞦韆，可說是3大必玩推介，適合喜歡刺激的朋友。其他如小型過山車、碰碰車、旋轉鞦韆及旋轉木馬等遊戲則是以合家歡為主。全日票分成人（W47,000，約HK$302）、青年（W39,000，約HK$251）及小童/老人（W33,000，約HK$212）收費。