【又有優惠】抗疫日常　在家大擦高汁盛宴

處身第5波疫情加上政策，好多人都在家開飯，唔想餐餐外賣，日日開爐煮食成為唔少人嘅抗疫日常，想對自己同屋企人好啲，都可以食餐好，有網店早前舉行嘗酒優惠，指定酒品低至8折兼送禮品禮券，仲幫客人揀合適清酒自家炮製日式「Home-makase」；又有電視平台與逾百個餐飲品牌推出優惠套餐，以不同折扣優惠品嘗經典西餐、日本料理及一系列食材或即食餸包等，在家都可以歎多元化優質美食。

自主Home-makase

踏入4月，正值日本櫻花盛開之時，未通關未飛得嘅呢段期間，真係好難親身飛到日本賞櫻兼開餐，於是乎，捷成酒業（JWS）網店就由即日起至4月30日推出年度「Taste of Sakura」活動，搜羅世界各地及日本有關賞櫻嘅美酒，而指定酒品如精選清酒、日本烈酒及玫瑰酒更更低至8折，仲有3重驚喜優惠，而特設嘅「食物配搭」選項，可以畀新手甚至資深酒迷揀選到心水酒款，想在家自主Omakase都無難度！此外，網店同步帶來3重優惠，包括選購滿指定金額送精選清酒及玫瑰形冰模或Paul Lafayet 85折電子優惠券，和選購Roku Gin一支送限定Roku Gin酒杯一隻或兩支則送限定茶具一套。

限定優惠套餐

長期留家抗疫最頭痛當然係一家之煮，有電視平台於是乎就推出全新煮食節目《疫境中的餐桌》請來名廚教大家煮之餘，還與逾100間本地品牌包括大型餐飲集團、小店食肆、凍肉食品公司、日本直送新鮮海產食品公司、超市家品等合作，搜羅各式各樣餐飲食品及抗疫同品推出優惠套餐，於每晚節目內公布，部分套餐更低至半價添，當中的美食可以說包羅萬有，集家常小菜、火鍋、甜品、飲品、湯水，以及廚師發辦及素食等，如半價歎Marco's Oyster Bar & Grill「威靈頓牛柳二人餐」、近6折品嘗鐵板超提供之日本料理、7折購買外賣限定4人份火鍋套餐等。