薛家燕向基層家庭送暖　居家抗疫重溫《食神》過日辰

薛家燕、前港姐胡家惠、蔡潔雯等今日（5日）在長沙灣出席支持抗疫活動，家燕姐以「Captain Nancy」身份帶頭支援基層家庭，身為湯包店老闆的胡家惠則捐贈湯包。家燕姐指疫情下大眾留家抗疫多時，大家要多關注情緒問題，她分享氹自己開心的方法 ：「我就教個孫跳十字步，教佢唱《皆大歡喜》，呢排仲睇好多周星馳嘅戲，睇返《食神》都好好笑，幾十年冇打麻雀，叫埋兩個菲傭一齊打牌，唔計錢玩吓過日辰。」

講到「獨臂刀王」王羽離世，家燕姐感難過，希望他的家人節哀順變，她說：「未同佢合作過，當年佢拍國語片，我就拍粵語片，都好耐冇見佢，之前做《流行經典50年》同王馨平見面都有問候佢，都知道佢近年身體唔係咁好，好難過，佢係電影界一位武俠巨星，個人好有仗義氣概，好鍾意幫人。」

胡家惠與同屬2002年港姐的蔡潔雯相當老友，不時見面，胡家惠透露由疫情開始已經一直送贈湯包給基層，而老公開設消毒服務公司的蔡潔雯亦親自到劏房為地區人士消毒。講到同屆港姐近況，胡家惠指早年有去過美國探望冠軍林敏俐，而亞軍左慧琪已經是一對孖仔的媽媽。