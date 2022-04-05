本日日本：相良刺繡炮製　吉卜力立體圖案小袋

動畫工作室吉卜力（Studio Ghibli）的名作相信不用多介紹，旗下如《天空之城》、《龍貓》、《幽靈公主》及《千與千尋》等大熱作品更不時有精美周邊產品推出，其中專門發售吉卜力工作室動畫主題產品的Donguri Republic（橡子共和國），其日本分店及網店最近便推出了「相良刺繡小袋」系列，賣點係採用了相良刺繡技術來炮製袋身圖案，分別有《龍貓》的大小龍貓、《魔女宅急便》的黑貓芝芝、《哈爾移動城堡》的卡西法及《夢幻街少女》的胖貓阿月共4款選擇，使用該技術能令圖案呈現出獨有的立體感，撫摸的話有鬆軟觸感，加上綁線的步驟繁複，產品不易脫線，襟用又美觀，CP值相當高。袋的背面則呈現很有春天氣息的粉色，並印上各個作品的經典黑白場景。小袋側面的牌仔更繡上了每部作品的上映年份，細節位毫不馬虎，放入化妝品、手機、文具等都無問題。同期橡子共和國還推出了《夢幻街少女》的大手帕，印有於作品中登場的古老時鐘及花花圖案，既搶眼又實用。「相良刺繡小袋」各售2,640日圓（約HK$169）、《夢幻街少女》手帕售1,320日圓（約HK$84）。