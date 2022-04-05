「大神」出耳機？同期踩過界產品仲有…

不少科技品牌近年喜歡「踩過界」，在主打產品以外開發副產品，既為提升競爭力，也為消費群帶來新鮮感。最近就有幾款，今次就同大家睇睇！

淨化空氣兼聽歌

提到Dyson(俗稱「大神」)，大家必然想起其無扇葉風扇或風筒，殊不知最近他們連音響都出埋，宣布推出Zone空氣淨化耳機，也是他們進軍穿戴式市場的首個產品。耳機由耳罩及非接觸式面罩組成，運作時耳罩內的壓縮器會通過雙層濾網吸入空氣，並沿着面罩將兩股淨化氣流送至佩戴者的口和鼻中，同時回流引導技術確保淨化後的氣流靠近口鼻，並防止外來側風將潔淨空氣稀釋，達致最大的淨化空氣作用。音色則跟隨潮流支援主動降噪技術，並對應低失真和中性頻率響應，呈現原有音樂。此耳機最快今秋發售，價錢待定。

半透耳機新OS

「大神」出耳機，出開真無線耳機的Nothing卻準備出手機。 廠方表示此手機將命名為phone (1)，如同廠耳機般採用半透視設計，並搭載Qualcomm Snapdragon晶片及運行自家客製化Android的Nothing OS系統，帶來簡潔介面及暢順使用體驗。Nothing OS的首個預覽版將於4月供指定智能手機下載試用。

離子風筒不傷髮

出開手機的小米選擇出風筒，新一代小米水離子護髮風筒 H500引入第2代水離子技術，透過雙層隔熱風嘴及內置冷凝片凝聚空氣中的水分，並經兩個針狀電機瞬間霧化成微小的負電水離子，直送髮絲及頭皮髮根，吹出水光髮。短小金屬機身擁有20m/s超大風速， 智能溫控冷熱循環，60次/s精準測溫不傷髮。