Q：我是20多歲女性，和前度男友在早一個月前分手，原因是他大半年來約過幾個女仔開房並染上椰菜花，攤牌時我才發現自己被瞞住。雖然至今沒病徵，但我非常擔心受感染，因在分手前我和他頻密發生性行為，有些日子更沒用安全套，每次想起我都又嬲又驚。密友說我應立即去做測試，但我不知道要做哪項測試，而且感覺很尷尬，請問應怎處理？

D小姐

A：前度不忠導致分手，兼發現對方感染性病，確實會帶來極大困擾，你應立即安排檢測。前度患上俗稱「椰菜花」的常見性病，它的正式名稱叫做尖銳濕疣或性病疣（Venereal Warts），通常經由不潔性接觸感染到「人類乳頭瘤狀病毒」（Human Papillomavirus，HPV）所引發，常見臨床症狀為菜花狀肉芽，發病於性器官和肛門等部位。

尖銳濕疣是男女皆有機會受感染，且具高度傳染性的性傳播疾病。曾發生過高風險性行為，一方性伴侶隨後確診患上尖銳濕疣，不代表另一方性伴侶會隨即發病。尖銳濕疣有其感染特性，患者於感染後，病發症狀呈隱退狀態，臨床檢驗則呈陽性，此階段稱為尖銳濕疣的潛伏期。潛伏期間若進行任何形式的性接觸如陰道交、口交及肛交，透過黏膜或皮膚傷口的接觸，就有機會傳播病毒，這也是尖銳濕疣盛行的原因。當時前度尚處於潛伏期，期間你們曾進行不安全性行為，你的感染風險不低，積極面對此情況，首要便是盡速進行性病檢測，憑檢測數據找出自己有沒有受感染，方能讓自己放下心頭大石。

事不宜遲，你需要進行針對性的和全面性的等兩部分性病檢測。就着前度患上的是尖銳濕疣，你必須針對性地進行HPV病毒DNA篩查，現時有些化驗機構可提供自我採樣服務，免除尷尬。採集樣本前 24 小時禁止陰道用藥、內陰沖洗、進行性行為、進行婦科檢查及使用潤滑劑，月事和懷孕婦女亦不宜自我採樣。要留意是如樣本未能取到宮頸或陰道的組織細胞可能呈現假陰性，故檢測者沒信心正確採樣便應尋求醫生協助。千萬不要因尷尬而諱疾忌醫，我建議你亦應進行全面的性病檢查，並定期進行子宮頸抹片檢查等，從而確定自己沒患上其他種類性病和婦科疾病，清楚了解個人性健康。

李偉儀