敖嘉年主持曾遭偶像嚇窒　郭富城教識我嘅永遠都記得

藝人敖嘉年較早前接受無綫娛樂新聞台節目《星光路上》專訪大談入行經過，以及分享在無綫待了26個年頭的種種趣事。

嘉年暢談入行前曾做過電影美術指導及電台DJ，期後在1996年經恩師洪朝豐介紹下加入無綫擔任《城市追擊》外景主持。他自爆13歲時因貪玩做過臨時演員：「當時有人問我有冇興趣做電影《霸王花》嘅臨時演員，我當時心諗好喎，又有錢賺又可以見明星，同埋我好鍾意踩滾軸溜冰，套戲又任我踩喎，我記得一晚有成百幾蚊人工架。」除了做臨記，還參加過《歡樂今宵》舉行的歌唱比賽。他憶述：「其實嗰時好驚，現場好多人，真係驚到震。件西裝又係問人借架喎，完全唔啱身，個頭又扮郭富城。」

對唱歌有著濃厚熱誠的嘉年於拍攝劇集《情逆三世緣》時，曾經膽粗粗向監製提出想唱片尾曲，豈料對方一口答應。歌曲《意想不到》更因而成了他的登台必唱歌曲，足證「自古成功在嘗試」。談到無綫第一份工作外景主持，嘉年坦言難忘事有很多。他分享曾遭一位自己視為偶像的前輩嚇窒的故事。他說：「我問佢嘢啦，佢就問我：『做乜問我啫！問我老婆啦！』當時我即刻打咗個凸，同埋都幾難受。」正因如此，嘉年入行後每次受訪均會將尊重放在大前提：「有樣嘢係郭富城教識我嘅，我永遠都會記得。城城喺我哋未開咪前問我：『點稱呼你』，然後一開咪佢就話：『嘉年，你好』！」

嘉年在結尾講到自己加入無綫劇組時感到誠惶誠恐，更因不懂看劇本及欠缺專業訓練鬧出不少笑話，最難忘一次是不醒目地擋了前輩的光：「當時拍拍吓前輩問我：『你見唔見到我塊臉黑晒？』我仲話：『係呀！』跟住前輩就話：『你遮住我啲光知唔知呀？』」他坦承當年每次被罵後都感到很挫敗，但慢慢便從學習中成長。談到演戲心得，他笑指沒有特別，覺得只要投入了角色，感覺和情緒便會自然發揮出來：「啲前輩成日話我會突然『鬼上身』。」