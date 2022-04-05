姜文杰大爆老竇秦沛有顧忌　揚言生B都唔話佢知

剛於2月拉埋天窗的姜文杰（Benji）正忙於為ViuTV劇集《心靈師》開工，其老婆李泳淇（Rain）日前突然殺入片場探班，孖老公齊齊向劇組人員派「幸福蛋撻」分享新婚喜悅。李璨琛（Sam）、網紅「文青女神」Rachel（劉蘊晴）、男團ERROR成員阿Dee及顏子菲等齊齊送祝福。

姜文杰與戴着閃爆求婚戒指的Rain齊齊受訪，他們表示仍未習慣新身份，而Rain相當慳家，不介意本地遊當度蜜月，不過Benji透露稍後會去外地工作，屆時會順道過二人世界。談到父親秦沛可有催他們生B？Benji大爆：「可能佢湊大我同妹妹太辛苦，所以佢冇支持亦冇反對，我打算生咗都唔話畀佢聽，費事嚇親佢，哈哈！」Rain則指老爺很開通，一切隨緣。

搵李璨琛報喜

Sam的女兒李元元超得意，問他會否催促老友Benji快些做老竇，交流湊B心得？他笑言自己是過來人，生B無法催，要兩夫妻都準備好才行，而Benji表示與元元有淵源：「Sam知道做爸爸嘅時候，咁啱係喺我哋一班朋友嘅聚會入面，之後佢忍唔住喺天台同我講，所以我應該係第一個知道佢有囡囡嘅人！亦因為咁，我求婚成功後，亦傳番第一張相畀佢。」實行互相分享人生重要一刻。