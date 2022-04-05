兩個一齊玩　比自娛更盞

自娛又點及得上曳曳咁暢快呢？（互聯網）

有人話自娛可以隨時隨地想玩就玩，唔受限制相當Free，而且可以針對自己嘅敏感帶，感覺比曳曳時更爽！不過呢班脫星就唔認同，仲話揀玩梗係搵埋對手一齊玩，興奮度比自娛更加盞！

茂密森林

毛髮濃密性慾強？想知嘅話，就要睇呢套由BANG製作嘅《Support The Bush #5》，正以茂密嘅毛髮為題材，搵嚟Gianna Dior、Alina Lopez、Carmen Caliente及Izzy Lush等脫星演出，今次片廠搵佢哋參演嘅原因，之唔係呢班囡囡都擁有茂密黑森林囉！故事講佢哋長期慾火高漲，除咗每日都會自娛嚟滿足自己外，仲會喺交友網站密密約男網友曳曳，而且愈玩愈激，唔單止玩車震，仲去到郊外嘅樹林打野戰，果然係毛髮濃密性慾強呀！

私生活揭秘

點解脫星咁鍾意自娛？原來唔一定係大食㗎，呢套由HardX炮製嘅《Hardcore Blondes》，就透過一班脫星嘅私生活揭秘，話畀大家知佢哋之所以自娛，因為現實中冇男人可以畀到佢哋最大滿足。由Khloe Kapri、Ivy Wolfe、Haley Spades等美艷脫星演出，佢哋都係四仔界著名癡女，尤其係Khloe Kapri每次都要梅開三度至夠皮。全片共分為6個短篇單元故事，每個故事都係由脫星剖白自己嘅情慾世界開始，跟住就會同男優進行激烈交鋒，究竟男方能否滿足到女方旺盛嘅慾望呢？結局都幾出人意表㗎！

飢渴人妻

正所謂女人四十如狼似虎，當佢哋慾火爆發起嚟時，表現的確相當狼胎，就好似呢套由Brazzers推出嘅《Filthy Moms #10》當中嘅熟女人妻咁！由Cory Chase、Alexis Fawx、Katie Morgan等幾位熟女脫星演出，講一班人妻因為性慾太過旺盛，老公又滿足唔到佢哋，多年嚟都係靠自娛解決需要。有一日，佢哋終於忍無可忍，諗住出去搵獵物之際，咁啱有小鮮肉送上門，飢渴無比嘅佢哋，梗係唔會放過咁好嘅機會，一於勾引對方上床玩到盡啦！雖然劇情係有啲老土，但勝在脫星嘅表現夠狂野，絕對係官能十足嘅作品。

碟評

莫講話脫星唔想自娛，男士都唔想夜夜冇對手，只靠自己雙手啦！今次介紹嘅3套作品中，講到曳曳場面夠精彩刺激嘅，首選係《Support The Bush #5》，以茂密黑森林為主題，加上汁液橫飛嘅肉搏場面，官能享受度一流；其次係《Hardcore Blondes》，以重口味玩法為賣點，加上脫星私生活揭秘，觀賞性十足。至於《Filthy Moms #10》主打熟女人妻，佢哋嘅表現實在太狂野，叫聲幾乎震穿耳膜，如果好此道嘅話，絕對唔可以錯過！