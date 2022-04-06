浪姐3︱Twins辣舞鬥外援Jessica　吳謹言做獨家村

內地人氣節目《乘風破浪的姐姐》第三季《乘風破浪》正式開鑼拍攝，當中最具人氣嘅「姐姐」Twins、Jessica（鄭秀妍）、吳謹言、王心凌、郭采潔等齊齊現身拍攝現場，早前就有傳Jessica入鄉隨俗揀唱中文歌《隱形的翅膀》，更惹嚟爭議，不過尋日（4日）就再傳佢其實係表演英文歌《Perfect》同中文歌《失落沙洲》，大晒流利雙語。

不過今次「姐姐」陣容夠晒大卡士，粒粒巨星之下大家都要搶收視，當中上兩季都出現過嘅那英、寧靜今次都有現身，網友就估佢哋係做特別嘉賓同大家分享心得。有網友拍得眾女喺宿舍搞活動嘅路透相，當中見Twins成員阿Sa和阿嬌，紮起辮仔、穿上同款不同色的黑、白色運動裝，在「乘風破浪」的大螢光幕前，不停扭腰跳舞，其中阿Sa一度叉腰狂揈pat，相當專注排練。

有指網民期待Jeccia和阿嬌鬥唱、鬥跳、鬥顏值外，最心急睇兩大女神見面一刻，皆因Jeccia現任男友K先生，正是阿嬌的舊愛，兩人曾於2013年被本報野生捕獲齊睇戲被爆戀情，可是相戀10個月後分手，故這次K先生新歡舊愛首度世紀同場，「花生度」或較比賽更有精彩。而片中見Jessica已經成功融入大家，甚至與Twins一齊跳舞，相處洽融，而Twins仲火辣狂扭電臀，施展渾身解數「追擊」其他姐姐。

至於今季參賽藝人吳謹言、王心凌、郭采潔等就被拍得同大家上保母車返歸嘅相，不過就見到吳謹言同郭采潔都自己坐埋一邊，未有同其他姐姐吹水，即被指疑做「獨家村」。